"Я просто скотина, простите": отчима, издевавшегося над детьми, доставили в Следственный комитет

38-летний грузчик из "Ашана" Мурат Шхануков сейчас дает показания следователям. Мужчина сам явился в полицию причем сделал из этого целое шоу: лил слезы, просил прощения и грозился встать на колени, лишь бы его не наказывали строго. Из участка его доставили в следственный комитет, где к тому времени уже детально изучили видео появившееся накануне в соцсетях. На кадрах пятилетний пасынок Мурата под угрозой ударов делает приседания.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью", - сообщила "КП" Юлия Иванов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Тем временем жена Мурата защищает супруга. Они расписались в Нальчике в 2017 году, а год назад переехали в Москву. И, похоже, даже после случившегося, женщина на стороне мужа.

- Он при мне не бил детей. Был хорошим мужем и отцом. Моих троих детей принял как своих родных, - рассказала "Комсомолке" Рита Шханукова.

Рита защищает своего мужа и не подтверждает факты насилия в семье.

По мнению друзей, многодетная мать просто запугана. Женщина, кстати, на 10 лет младше мужа. Ей всего 28.

- Он ее тоже бил. Все началось сразу после свадьбы. Он мог просто грязным ботинком ее пнуть при гостях, за то что салфетки на столе закончились. Она все это терпела. Говорила, что никому с тремя детьми не нужна. Хвалила его за то что не пьет. Но что он так над детьми издевается, мы не знали, - рассказал "КП" подруга женщины Анета Мукова - Когда они в Москву переехали мы стали реже общаться. Но она не сидела у мужа на шее, работала кассиром в "Пятерочке".

Судя по социальным сетям Риты, у нее вполне себе счастливая семья. На фото с детьми и мужем: полная идиллия. Сейчас Рита вместе с детьми находится в Москве в съемной квартире. Органы опеки изымать детей из семьи не стали. Во всяком случае пока. Со старшими девочками уже пообщались психологи и следователи. По их словам, отчим часто издевался над их младшим братом.

- У ребенка выбит один зуб. По словам детей, это сделал именно отчим. Так мужчина наказал мальчика на недоеденный обед, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758711" frameborder="0"></iframe> Отчим издевался над пятилетним пасынком в Подмосковье.

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