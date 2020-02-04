Названы самые продаваемые в России книги за 2019 год

Россияне охотнее всего покупают книги по популярной психологии и саморазвитию. Такие выводы можно сделать из информации, подготовленной по просьбе «Комсомольской правды» оператором фискальных данных «Такском», которые проанализировал 17 миллиардов чеков.

В 2019 году продажи книг выросли на 1,8%. Цены тоже подросли, но оказались меньше инфляции в среднем. Так, бумажные тома подорожали на 2,3%, а за электронные книги просят примерно столько же, сколько и в 2018-м. Средняя цена одной книги по стране составила 327 рублей.

- Основные продажи приходятся на книги в мягком переплете, - отметили аналитики «Такском».

Каждая третья проданная в стране книга относится к учебной литературе. А нон-фикшн россияне покупают охотнее художественных романов.

Топ-7 бестселлеров 2019

Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»

Джен Синсеро «Ни Сы. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели»

Джоан Роулинг «Гарри Поттер»*

Виктор Пелевин «Искусство легких касаний»

Джордж Оруэлл «1984»

Михаил Лабковский «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

*Все 7 книг серии в сумме

По данным "Такском"