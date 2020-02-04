2020-02-05T00:10:08+03:00
Политика

Помпео открыл глаза Киеву: Крым потерян. У России невозможно что-то забрать

Госсекретарь США честно признался украинцам, что о полуострове они могут забыть
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Майк Помпео и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.Майк Помпео и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинским журналистам удалось узнать — о чем говорил Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Киев на встречах с местными чиновниками и активистами. А столица Украины была первой точкой большого турне главного дипломата США по странам бывшего СССР. Помпео последовательно посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Это страны критически важные для России, а, значит, они важны и для Америки в ее политике сдерживания Москвы.

Визит в Киев выдался для Помпео особенно эффектным и эффективным. Он за один день успел провести отдельные встречи с президентом Украины, министром обороны, министром иностранных дел, а так же 1,5 часа провел с представителями антикоррупционного сообщества и крымско-татарскими активистами.

На последней встрече и прозвучали откровения госсекретаря США, которые повергли украинцев в шок.

Поскольку в официальных речах Помпео в Киеве не прозвучало никаких сенсаций, украинские журналисты издания «Новое время» начали докапываться — зачем же такой важный чиновник из Вашингтона вообще приезжал. И выяснили — о чем шел разговор на его закрытых встречах.

Как рассказали журналистам сами участники 1,5-часовой встречи Помпео с украинскими активистами речь на ней сразу же зашла в о Крыме.

Представительница крымских татар Эмина Джапарова попросила Помпео не выпускать Крым из поля зрения внешней политики США. И помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Однако, как рассказали свидетели этой встречи, по выражению лица Помпео было отчетливо понятно — конференция по Крыму ему не очень-то интересна.

«Крым потерян, - буквально процитировал реплику Майкла Помпео один из участников встречи с ним. - И мировые игроки это понимают. Украина сама отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать обратно».

Естественно, в украинской прессе разразился скандал. Одно дело - понимать, что Крым потерян. Это и так ясно всем и в Киеве, и в Вашингтоне. И другое дело — это признавать, открыто об этом говорить. Да еще такому высокому должностному лицу, как госсекретарь США.

Нет, все-таки Украина — определенно не то место, где руководство Соединенных Штатов может расслабиться. Дональда Трампа телефонный разговор с Киевом подвел под импичмент. Что теперь ждет Помпео?

Впрочем, хочется дальнейших откровений. Товарищи из Вашингтона, не останавливайтесь. И, кстати, а что Помпеи наговорил в Минске, Ташкенте и Нурсултане?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Блокадницы остались благодарны: "чиновницы в шубах" рассказали, что подарки для ветеранов покупали за свои деньги
Председатель городского совета Керчи Хужина и ее заместитель Щербула были вынуждены уйти в отставку после скандала с вручением подарков блокадникам, но кто от этого выиграл?
Новости 24
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя в Россию
Певица Шер стала лицом новой кампании модного бренда Dsquared2
Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и Ливии
Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, и весь мир понимает это
Game Over: В Макао все казино временно закроют из-за коронавируса
Выполняя просьбу Гранина: Путин пообещал серьезно заняться популяризацией науки в стране
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору с РФ
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20,6 тыс
В России за 2019 год зафиксировали 540 тысяч инцидентов вождения в пьяном виде
Минобороны РФ: Первый самолет с 82 россиянами на борту вылетел из Уханя в Россию
Макрон обвинил РФ в попытках пересмотреть историю Второй мировой и обвинить польский народ
В России станут дублировать дорожные знаки над дорогой
Летняя манера вождения - самый беспощадный аспект: в Госавтоинспекции назвали основные факторы риска для движения зимой
"Будут мешать строительству": Журналисты узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока-2"
Врач назвал самый опасный для здоровья алкогольный напиток
Умер Хосе Луис Куэрда: Испанский режиссер и сценарист киноленты "Живой лес"
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров заявил, что РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым