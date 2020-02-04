Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, и весь мир понимает это
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для Украины Крым давно является потерянной территорией.
Во время встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать Крым в поле зрения внешней политики Штатов. Однако Помпео проигнорировал эту просьбу.
- Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать, - подчеркнул Помпео, пишет портал "Новое время".
Напомним, госсекретарь США в конце января находился в так называемом "турне" по странам бывшего СССР. Он посетил Казахстан, Белоруссию и Украину и провел несколько встреч с представителями местной власти. В Незалежной Помпео встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Кремле оценили планы Владимира Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь напомнил, что Москва не собирается затрагивать эту тему. При этом летом прошлого года президент Украины выразил надежду на то, что Крымский полуостров все-таки вернется в состав Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU