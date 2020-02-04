2020-02-04T23:32:56+03:00
В мире

Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, и весь мир понимает это

Глава Госдепа отметил, что Россия - это не та страна, у которой можно что-то забрать
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Во всем мире это понимают": Помпео заявил, что Украина потеряла Крым"Во всем мире это понимают": Помпео заявил, что Украина потеряла КрымФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для Украины Крым давно является потерянной территорией.

Во время встречи с главой Госдепа крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать Крым в поле зрения внешней политики Штатов. Однако Помпео проигнорировал эту просьбу.

- Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать, - подчеркнул Помпео, пишет портал "Новое время".

Напомним, госсекретарь США в конце января находился в так называемом "турне" по странам бывшего СССР. Он посетил Казахстан, Белоруссию и Украину и провел несколько встреч с представителями местной власти. В Незалежной Помпео встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Кремле оценили планы Владимира Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь напомнил, что Москва не собирается затрагивать эту тему. При этом летом прошлого года президент Украины выразил надежду на то, что Крымский полуостров все-таки вернется в состав Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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