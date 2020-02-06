2020-02-06T14:18:44+03:00
Общество

Проект «Собиратор» сможет принимать до 100 видов отходов

Программа по раздельному сбору мусора расширяет возможности нового экоцентра в Москве
Анна ГЛАДКИХ
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Программа по раздельному сбору мусора расширяет возможности нового экоцентра в МосквеПрограмма по раздельному сбору мусора расширяет возможности нового экоцентра в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сначала 2020 года в Москве работает программа по раздельному сбору мусора. Для этого в городе обустроили более 22 тысяч контейнерных площадок, где установили свыше 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов - для смешанного мусора и для отходов, которые можно отправить на переработку.

Организаторы проекта «Собиратор», занимающегося приемом вещей для нуждающихся и сбором отходов, порекомендовали горожанам сдавать основные виды вторсырья в мусорные баки рядом с домом.

«Мы благодарны правительству, что о раздельном сборе начали говорить больше, и даже есть попытки внедрения двухконтейнерной системы. Они нам помогают. Мы сами постоянно говорим, чтобы жители сдавали самые популярные виды вторсырья (макулатура, бумага, стекло, металл) в баки у дома. А нам уже то, что невозможно пока никуда сдать», - отмечают организаторы проекта.

В феврале «Собиратор» открывает новый экоцентр на Кавказском бульваре столицы. Экоцентр расположили ближе к складу, чтобы сократить расходы на перевозку отходов.

Новая точка приема позволит принимать на переработку до 100 категорий отходов, сейчас их всего 42. Благодаря расширению значительно увеличится зона «Полезного магазина», где продаются экотовары, а также зона приема вторсырья. После открытия нового экоцентра будет проведен волонтерский день с экскурсией и подробным инструктажем по правильному сбору вторсырья.

«Собиратор» — проект московского отделения движения «РазДельный Сбор», в основе которого лежит волонтёрское движение, занимающееся решением проблемы отходов и развитием культуры ответственного потребления с использованием бизнес-инструментов для решения экологических проблем. Сейчас движение насчитывает несколько тысяч волонтеров и десятки тысяч последователей.

В 2019 году «Собиратором» на переработку отправлена 231 тонна стекла, 197 тонн макулатуры и 104 тонны техники, общая масса вторсырья превысила 600 тонн.

Напомним, что москвичи получат 5 тысяч рублей за видео неправильного вывоза раздельного мусора на Западе и Юго-Западе Москвы.

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