Маргарита Грачева: Я собрала детей и уехала. 10 часов провела за рулем!

Позитивная Рита - я слежу за ней по соцсетям - постоянно в движении. Она осваивает дайвинг, гуляет с сыновьями, комментирует закон против бытового насилия, снимается для ВВС... Все это время она жила в родном Серпухове. Небольшой, несуетной, вполне комфортный подмосковный город. И вдруг одна знакомая пишет: «А ты знаешь, что Рита бросила все и уехала?»

Уехала? Куда?

- Да, мы с детьми уже пару месяцев живем в другом городе! - подтверждает Рита по телефону. - Сняли квартиру в Санкт-Петербурге.

Маргарита Грачева с мамойФото: Александр РОГОЗА

Побег от бывшего мужа?

Напомним, когда шел громкий судебный процесс над ее бывшим мужем Дмитрием Грачевым, тот передал Рите через знакомых сообщение: «Жди меня...» Тогда молодая женщина и ее мама делились с нами своими опасениями: мол, когда Грачев освободится и вернется в Серпухов, под угрозой окажется вся семья. Ведь он до сих пор считает, что все сделал правильно! Рита размышляла, что рано или поздно ей придется уезжать из Серпухова, прятаться в более крупном городе, чтобы Грачев не нашел.

- Переезд в Санкт-Петербург - это то самое бегство? - спрашиваю Риту.

- Нет.

- В прошлый раз ты рассказала «КП», что рядом с тобой появился новый мужчина с самыми серьезными намерениями. Он живет в Санкт-Петербурге? Ты к нему уехала?

Маргарита Грачева - гость "Комсомольской правды"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Нет-нет, - смеется, - с ним это никак не связано. Просто в Санкт-Петербурге возник вариант с моей будущей работой. В Москве таких предложений не было. Пока не буду говорить, что за работа, в какой сфере, когда все устроится - обязательно сообщу. Сейчас я пока занята бумажными хлопотами - оформляю детей в здешний сад.

Спрашиваю Риту, как именно она переехала.

- На машине. Сама села за руль. Сзади - сыновья (старшему - 7, младшему - 5. - Авт.). Дети были в восторге, им путешествия нравятся. А вот наш бенгальский котик Тигряш сильно волновался. Ехали часов десять. Но с остановками.

Впрочем, Санкт-Петербург для Риты Грачевой - город все-таки неслучайный. Она здесь уже была несколько раз: специалисты клиники имени Пирогова помогали ей разрабатывать пришитую левую руку, чтобы восстановить хотя бы часть функций.

Книга Маргариты Грачевой

А В ЭТО ВРЕМЯ

Участковый до сих пор не наказан

В прошлом году Рита обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), жалуясь на действия серпуховской полиции. Напомним, за месяц до трагедии муж уже вывозил Риту в лес, угрожал ножом, она написала заявление в полицию, но там его спустили на тормозах. В ответе на запрос ЕСПЧ, по сути, МВД признало, что заявление женщины все проигнорировали. Перекидывали с сотрудника на сотрудника, продлили срок проверки, а потом, написав, будто провели опрос заявительницы и ничего не подтвердилось, вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Через три дня Дмитрий Грачев отрубил Рите руки...

- В документах сказано, что мое заявление прошло через девять сотрудников полиции. И никто ничего не сделал, - говорит женщина.

На участкового (теперь уже бывшего) даже уголовное дело завели по статье «халатность».

- Но никаких следственных действий по нему не ведется, - вздыхает Рита. - Все в таком же состоянии, как было два года назад: он якобы теперь работает в другом регионе, его даже не опрашивают. Складывается ощущение, что все ждут, когда истечет срок давности и дело можно будет спокойно закрыть.

Маргарита Грачева снялась в фотосессииФото: Личный архив героя публикации

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В декабре 2017 года житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев вывез супругу Маргариту в лес и отрубил руки - за то, что жена подала на развод. Левую кисть чудом сумели пришить, а вместо правой у женщины теперь протез. Грачев получил 14 лет колонии.

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