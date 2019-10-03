Рита Грачева, которой отрубил руки бывший супруг: Я выхожу замуж

Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Счастлива без рук» - это история Маргариты Грачевой, трагедия которой потрясла всю страну, рассказанная из первых уст.

Напомним: в декабре 2017 года житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев вывез свою жену Риту (ей на тот момент было 25 лет) в лес, связал и начал пытать, рубя топором по рукам. Садист требовал, чтобы супруга призналась в измене. Рите сознаваться было не в чем. Отрубив жене кисти обеих рук, Грачев отвез ее в больницу и пошел сдаваться в полицию. Московский микрохирург Тимофей Сухинин сумел собрать левую руку буквально из лоскутков. Вместо правой у Маргариты теперь протез. В октябре прошлого года Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.

Книгу Рита Грачева написала в соавторстве со своей мамой, журналисткой Инной Шейкиной.

- Основу книги мы с мамой закончили больше года назад, - рассказывает Рита. - Потом искали, кто ее издаст. Договорились с Издательским домом «Комсомольская правда». Потом вместе дорабатывали текст.

«Плакала, когда перечитывала»

Мы сидим в кафе на окраине Серпухова. За десять минут до этого Рита подхватила меня у вокзала на своей машине. По дороге продемонстрировала, как работает ее правая рука - новый бионический протез. Она получила его от государства этим летом. Спустя полтора года после трагедии.

- Как вы писали книгу - чисто технически?

- Мы садились с мамой и вспоминали в деталях эпизод на эпизодом. Я ей подробно рассказывала. Мама конспектировала на бумаге, потом переносила в компьютер. На компьютере больше печатала мама. Просто потому что я это делаю намного дольше. Но несколько глав я набирала и сама - на телефоне, на ноутбуке. Я могу!

- Некоторые фрагменты в книге - очень личные. Как тебе далось возвращение в тот страшный день и дни, которые были после трагедии?

- За это время я туда много раз возвращалась - во многих интервью, на суде. Хотя... Когда перечитывала первый раз некоторые части книги, плакала.

«Хочу большую семью»

- Ты пишешь, что хочешь родить дочь...

- Да, это в планах на будущее. Я хочу, чтобы у меня была большая семья, любящий муж.

Мы много раз рассказывали, что Рита - очень позитивный человек. Возможно, именно это помогло пережить ей эту трагедию. Но в последнее время даже на фоне своего всегдашнего позитива Грачева буквально светится от счастья. Одна из подруг намекнула, что у Риты возникли романтические отношения.

- В последней главе книги появляется некий мужчина. Ты его называешь Мистер Икс.

- Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году, - рассказывая это, Рита все шире улыбается.

Рита - мама двоих сыновей. Диме - шесть лет, Даниле - пять. Фото: vk.com

«Быть блогером? Это не мое»

- Становиться писательницей я не планирую, - говорит Рита. - Я просто рассказала о том, что со мной случилось. И еще книга для меня стала возможностью еще раз сказать спасибо многим-многим людям, которые мне помогли и помогают.

- Не думала о том, чтобы стать блогером? Это модно. А ты - молодая, привлекательная женщина.

- Нет, это не мое. Я за живое общение. Мне часто пишут женщины, которые пережили бытовое насилие, или люди, которые лишились рук, ног и пытаются найти в себе силы, чтобы не сломаться. Я готова помогать какими-то советами...

- Много приходит сообщений?

- Вот сейчас у меня в ВКонтакте 300 непрочитанных сообщений, из них 200 - из разряда «Привет. Как дела? Как ты себя чувствуешь?». Пишут незнакомые люди. Спасибо за поддержку, но я просто физически не могу отвечать на все такие сообщения.

- Очарованные мужчины пишут?

- Бывает. «Ты красивая». «Ты такая милая». Бывают огненные признания в любви. Было несколько предложений руки и сердца вот так, онлайн. Но это несерьезно. Человек тебя в жизни никогда не видел, не общался с тобой...

Осталась еще одна операция

Сейчас Рита готовится к новой операции на левой руке. Последней.

- Мне будут сдвигать большой палец, ломать, спицы туда вставлять, - она шевелит пальцами. - Это нужно, чтобы улучшить работу кисти. Сейчас я даже стакан нормально взять не могу.

- Весной ты рассказывала, что хочешь выйти на работу...

- Мне и сейчас очень хочется работать! (До трагедии Рита руководила отделом рекламы в газете. - Авт.) Есть несколько вариантов, но я сама взяла паузу - пока не сделают эту последнюю операцию.

- На что вы сейчас живете?

- Есть моя пенсия по инвалидности. Как-то живем.

- В комментариях на сайте kp.ru видел запись: что же будет, когда твой бывший муж Грачев выйдет из колонии? Мол, лучше тебе уехать из города с детьми, спрятаться.

- Нам теперь надо бояться и никуда не выходить?! Я не хочу скрываться. Я ни в чем ни перед кем не провинилась!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/654182" frameborder="0"></iframe> Рита Грачева, которой муж отрубил руки, учится жить с протезами.Молодая женщина рассказала, чему научилась за несколько недельАлександр РОГОЗА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дело участкового заглохло

В марте 2018 года фигурантом уголовного дела стал участковый Александр Грузнов, который проигнорировал заявление Маргариты Грачевой о том, что муж угрожает ей ножом, - это было за месяц до трагедии. Ему предъявили обвинение по статье «халатность». После той истории участкового из органов уволили. Он уехал работать в другой регион. И все. Официально - «расследование продолжается».

- С тех пор ничего не изменилось, - подтверждает Рита. - У меня ощущение, что следователи ждут, когда истечет срок давности, чтобы закрыть дело. Впрочем, ему и сейчас светят сущие пустяки - на фоне отрубленных из-за его бездействия рук. Штраф до 120 тысяч рублей или арест на три месяца.

ПОСТУПОК

«Об эротической фотосессии не жалею»

В июле этого года Рита разместила в соцсетях несколько снимков в нижнем белье. Женщина объяснила, что после трагедии она комплексовала из-за своей внешности: на левой руке шрамы, вместо правой - протез, короткую юбку не надеть, потому что на ногах тоже следы от ударов топором.

Молодая женщина доказала, что даже после всего пережитого может быть красивой. Фото: Личный архив

- После этого много получила негатива?

- Лично ко мне никто ни разу не подошел и не сказал, что я сделала что-то не так. В соцсетях - было, да. Зато видела публикации про себя в иностранных изданиях. В Британии была заметка о том, какая я молодец, что стараюсь быть красивой даже после пережитого. Но там, в Европе, все иначе. Там протез никого не шокирует. А у нас в комментариях есть реплики: мол, если она так фотографируется, значит, не зря ей муж руки отрубил. Но я ни разу не пожалела о том, что сделала эту фотосессию. Мне писала одна девушка, у нее тоже нет руки, благодарила. Раньше она старалась скрыть от окружающих свою травму. А теперь стала ходить в футболке с коротким рукавом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735495" frameborder="0"></iframe> Рита Грачева эксклюзивно рассказала о мужчине, который сделал ей предложение.Александр РОГОЗА

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Молодая женщина написала книгу о трагедии, которую ей пришлось пережить

О Рите Грачевой из подмосковного Серпухова мы писали не раз. В декабре 2017 года, когда ревнивый муж отрубил ей руки, Рите было всего 24 года. Теперь она изо всех сил пытается вернуться к обычной жизни. (подробности)

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