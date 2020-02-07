Колчак разрывался между войной и двумя любимыми женщинами

Одно из последних знаковых событий культурной жизни России - покупка на парижском аукционе архива Александра Колчака, вождя Белого движения. Вокруг этой фигуры до сих пор продолжаются ожесточенные споры. В Иркутске несколько раз пытались через суд снести единственный в стране памятник адмиралу на месте его казни. Монумент работы скульптора Вячеслава Клыкова устоял. А вот в Петербурге по решению суда убрали-таки мемориальную доску с дома, в котором «с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь».

- Александр Васильевич Колчак - трагическая, неоднозначная фигура нашей истории, - говорит доктор исторических наук, исследователь Гражданской войны в России Андрей Ганин. - Одни до сих пор его идеализируют и романтизируют, другие ненавидят и проклинают.

Большевиков, которые желали царскому правительству поражения в войне, а потом заключили мир с немцами, Колчак считал предателями.Фото: ru.wikipedia.org

Наследие купили за 3 миллиона евро

- Колчак - выдающийся полярный исследователь, участник нескольких научных экспедиций, - продолжает Андрей Ганин. - Его именем назван остров у побережья Таймыра. Это первооткрыватель эллипсоидной траектории дрейфа полярных льдов, храбрый и грамотный морской офицер, участник Русско-японской и Первой мировой войн, георгиевский кавалер. При этом сторонник Февральской революции, заигрывавший, будучи командующим Черноморским флотом, с матросскими массами и «углублявший» революцию. По стечению обстоятельств адмирал стал лидером всего Белого движения, Верховным правителем России. Но потерпел поражение и поплатился за это жизнью.

- Расскажите об архиве. Чем он ценен?

- На протяжении века этот архив хранился во Франции, в семье вдовы адмирала Софьи Федоровны Колчак (Омировой) и ее потомков. Немалую часть составили материалы другого выдающегося русского флотоводца, контр-адмирала Александра Разво-зова - последнего добольшевистского командующего Балтийским флотом. Развозов умер в петроградской тюрьме «Кресты» в 1920-м. Его дочь эмигрировала и впоследствии вышла замуж за сына Колчака Ростислава.

В марте прошлого года в старческом приюте под Парижем умер 86-летний Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала. Его дети и решили расстаться с семейным архивом. На продажу был выставлен 391 лот: письма, рукописи, служебные документы, фотографии, книги, личные вещи, принадлежавшие не только Верховному правителю России, но и его потомкам. В том числе неизвестное детское фото будущего вождя Белого движения, паспорт лейтенанта Колчака, Евангелие, с которым он не расставался в полярной экспедиции на шхуне «Заря», а его сын Ростислав, офицер французской армии, сражавшийся с гитлеровцами, - во Вторую мировую (Евангелие ушло за 65 тысяч евро!), и многое другое.

Архив Колчака ушел более чем за 3 млн евро. Почти все важнейшие лоты были выкуплены нашими меценатами. Документы попадут в Государственный архив Российской Федерации и в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Самая ценная часть архива, на мой взгляд, - переписка Александра Васильевича с супругой Софьей Федоровной и сыном. Свыше сотни документов. По сути, это отчет, который адмирал давал своим близким, будучи вдали от них в самое тяжелое время Первой мировой и Гражданской.

Назвал мыс в честь жены

- Широко известна история последней любви Колчака и Анны Тимиревой. Хотя бы по популярному фильму «Адмиралъ». Анна была почти вдвое моложе адмирала, жена его старинного приятеля, контр-адмирала Тимирева. Ради Колчака развелась с мужем... О супруге адмирала известно меньше.

- Софья Федоровна Омирова, потомственная дворянка, красавица, воспитывалась в Смольном институте, знала семь языков. Обвенчались они в 1904 году в Иркутске. Но виделись нечасто. Колчак был в экспедициях, воевал, находился в японском плену. В честь Софьи, кстати, он назвал мыс на острове Беннета. Их сын Ростислав родился в 1910 году, когда отец находился в очередной полярной экспедиции. В 1919 году супруга Колчака с сыном поселились во Франции. Софья Федоровна скончалась в 1956 году и похоронена на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, там же покоится и умерший в 1965 году сын.

Софья Колчак, вдова адмирала.Фото: ru.wikipedia.org

«Завел котенка»

- Свои письма близким Колчак начинал словами «Дорогая Соничка» или «Дорогой, милый мой Славушек». Отвечали ему столь же тепло. До сих пор специалисты знали лишь переписку адмирала с Анной Тимиревой, не бросившей его даже под арестом в Иркутске в 1920 году. И вот теперь открыт новый пласт документов. Иногда обеим своим любимым женщинам Колчак писал практически одновременно.

Лично мне крайне интересны были последние письма Колчака жене. В них он делился своими переживаниями о Гражданской войне. Поражает, насколько этот человек был одинок.

«Часто мне приходится работать одному по ночам в своем кабинете, и я завел себе котенка, который привык спать на моем письменном столе и разделяет со мной ночное одиночество» (20 октября 1919 г.).

Самого себя Колчак считал солдатом. К государственной деятельности он подготовлен не был и тяготился ею. «Моя задача, в общем, проста: это беспощадная борьба с большевизмом с конечной целью его уничтожить. Только при этом условии возможно будет говорить о правильном государственном устройстве и организации власти. Я мыслю это через созыв национального Учредительного собрания... Я не претендую на устройство будущих судеб моей Родины. Я прежде всего солдат и занимаюсь государственными делами постольку, поскольку они необходимы...»

Ненависть к большевикам

- Конечно, это был бескомпромиссный фанатик. Ненависть к большевикам - лейтмотив переписки с женой. Например, Колчак в заслугу себе ставил истребление красных. Он писал:

«Все пройдет, и проклятое пятно большевизма будет стерто, как грязь с лица русской земли, - я все-таки положил хорошее для этого основание, и десятки тысяч предателей уже не воскреснут».

Снимок сделан во время отступления белых из Уфы в Омск 23 октября 1919 года. Колчаковцы сильно поистрепались и выглядели такими же оборванными, как их противники. Фото: Архив Александра Колчака

Далекая от грязи и крови Гражданской войны Софья Федоровна из Парижа спрашивала мужа, устраивает ли он приемы, ведет ли светскую жизнь. Колчак объяснял:

«Я живу в одной комнате и не делаю никаких приемов, а пишешь о какой-то светской жизни и спрашиваешь, надо ли сделать прием. Наша Родина разорена и нищая, я не имею много денег, и мое положение, и мое жалованье на иностранные деньги составляет 8000 франков в месяц, на которые я живу с 8 офицерами».

В письмах присущий Колчаку фатализм. Осенью 1919 года он наставлял жену: «Ты ни одну минуту не должна забывать, что я могу перестать существовать каждый день и каждый час».

Помимо переписки, в архиве интересны мемуары вдовы адмирала. В них масса неизвестных фактов.

Соперницы дружили

- Две любившие Колчака женщины сначала дружили. В одном из ранних писем офицер даже просил супругу передать привет Анне Васильевне. Революция разметала всех по миру. Колчак оказался далеко от жены и сына, перебравшихся из Петербурга в Севастополь, а затем в Париж. С лета 1917 года они больше не виделись. Анна Тимирева жила в Ревеле, позднее уехала во Владивосток и Харбин. Туда же, объехав по служебным делам земной шар, попал Колчак. Анна Васильевна была рядом с Колчаком буквально до его расстрела. Уже на склоне лет она написала о Софье Федоровне: «Мне все кажется, что, если бы довелось нам встретиться, мы не были бы врагами. Что бы то ни было, я рада тому, что на ее долю не выпало всего того, что пришлось пережить мне, так все-таки лучше...»

За свой выбор Анна Тимирева заплатила сполна.

«Я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили. И все».

Но это было не все. Колчака расстреляли. Тимиреву через несколько месяцев освободили. Потом было еще шесть арестов, тюрьмы, включая Бутырку, 8 лет карагандинских лагерей, ссылка в Енисейск, расстрел сына... Реабилитировали Анну Васильевну в 1960-м, разрешили жить в Москве. Упокоилась она в 1975-м на Ваганьковском кладбище.

ДОСЛОВНО

«Не сердись на меня за мое молчание»

Из писем адмирала жене и сыну в Париж

«Не сердись на меня за мое молчание. Я не могу физически писать в период испытаний, неудач и забот, которые легли на меня тяжестью, о которой никто не может иметь представления, не испытав ее лично.

У меня нет личной жизни - я удивляюсь сам своему безразличию ко всему, что не связано с борьбой, с войной за восстановление Родины нашей. Все остальное далеко от меня, и как-то пустота в отношении себя и всех близких и окружающих меня людей делает меня, вероятно, очень тяжелым и неприятным.

Но жребий брошен - я буду вести борьбу до конца, шагая через все и не останавливаясь ни перед чем».

16 сентября 1919 г.

«Я переживаю очень трудный период. Большевицкие армии потеснили мои силы с Урала, и, как всегда в такое время, все трудности управления возрастают и неудачи следуют за неудачами. Два месяца почти как я сплю 4 - 5 часов, а то и меньше, и иногда сам удивляюсь, как справляюсь с той невероятной работой, которую я принял на себя. Но власть есть самый тяжкий труд, и только тот, кто ее имеет, знает, что это такое. (...) Тяжел крест, принятый мною, и только во имя Родины можно нести его. Ужасна среда, в которой приходится работать, - невероятный нравственный раскол - следствие революции...

Мне трудно писать о себе - я совершенно не думаю ни о чем, кроме дела, и у меня нет теперь ничего вне области сложной государственности работы, в которой я несу главную роль и ответственность».

22 июля 1919 г.

Послание сыну

«Милый дорогой мой Славушек... Я веду теперь войну с большевиками и надеюсь ее окончить к зиме, когда буду иметь возможность повидать тебя и маму. Посылаю тебе фотографии мои... Твой любящий тебя папа».

25 июня 1919 г.

Такие письма писал отцу семилетний сын Ростислав. Кстати, последней просьбой Колчака перед расстрелом было: «Я прошу сообщить моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына».

ФИНАЛ

Адмирала погубили золото и белочехи

До сих пор гуляют легенды о «золоте Колчака», пропавшем в Гражданскую на просторах Сибири. Последняя «сенсация»: в январе бурятский краевед заявил, что несколько вагонов с ценным грузом лежат в Байкале на глубине 1,5 км...

Трагическую роль в судьбе адмирала сыграли белочехи. Откуда они взялись в Сибири? В Первую мировую из пленных и добровольно перешедших из австро-венгерской армии чехов и словаков в России создали боевые отряды. Они сражались с немцами. После революции из 60 тысяч легионеров 1,5 тысячи перешли к большевикам, включая автора Швейка Ярослава Гашека. Основная же масса оказалась на другой стороне. Летом 1918-го

вспыхнул мятеж белочехов. 6 августа они вместе с частями полковника Каппеля взяли Казань. Там хранилась часть золотого запаса России. Легионеры хотели завладеть золотом. Но начальник штаба Чехословацкого корпуса, царский генерал Дитерихс, разгадал планы братьев-славян и отправил ценный груз в Омск - без ведома и согласия своего руководителя, чешского генерала Сирови. Так золото попало к Колчаку. В мае 1919 го его было 505 тонн.

Когда Красная Армия стала наступать, западные союзники пытались уговорить адмирала передать золотой запас им и отправить во Владивосток. Колчак отказался. Он лично уходил из Омска на восток с золотым эшелоном.

28 декабря 1919 года прибыл на станцию Нижнеудинск. Там его ждали легионеры, получившие приказ главнокомандующего союзными войсками в России генерала Жанена задержать Колчака и взять золотой запас под охрану. Пригласив не ожидавшего предательства адмирала на переговоры, чехи отцепили паровоз и угнали его в депо, заменили охрану.

Колчак телеграммой попросил западных союзников пропустить на Дальний Восток поезда с его людьми. Но те отказались. Золото в их руках, адмирал был им не нужен. Офицеры, солдаты стали уходить к атаману Семенову.

6 января 1920 года адмирал отпустил остатки своего окружения, с ним остались лишь самые близкие соратники и гражданская жена.

В середине января белочехи с золотом и адмиралом-заложником прибыли в Иркутск. В городе правили эсеры. Им легионеры и сдали Колчака, надеясь в обмен получить беспрепятственный проезд до Владивостока. Но через несколько дней власть в Иркутске захватили большевики. 7 февраля 1920 года они расстреляли адмирала, труп сбросили в прорубь. И поставили белочехам ультиматум: мы выпустим ваши поезда, если золото останется в Иркутске.

В итоге 1 марта 1920 года начальник чешского гарнизона подполковник Чила передал все 18 вагонов с золотом представителям Советской власти Иркутска.

Сколько же колчаковского золота получили большевики от чехов? В 1991 году в Пражском военно-историческом архиве я держал в руках оригиналы документов о сдаче золота. Чехи приняли по описи от адмирала в Нижнеудинске 5156 ящиков и 1678 солдатских мешков общим весом 21 842 пуда (около 357 тонн). По дороге в Иркутск пропало 13 ящиков - 40 пудов (650 кг). На одном из вагонов оказались срезаны пломбы. Остальное они сдали большевикам.

Разница между 505 тоннами в Омске и 357 тоннами в Нижнеудинске - 148 тонн. Но Колчак много средств потратил на закупку оружия, обмундирования у западных союзников. Были и другие расходы. Историки вроде бы все их отследили.

Так что до Байкала «золотой эшелон» не дошел. И январская «сенсация» про вагоны с желтым металлом на дне озера - фейк.

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