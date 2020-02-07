От рогатки до футбольного мяча: что умели делать почти все подросшие советские дети

Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «КП» (97,2 FM) назвать навыки и умения, которые в их подростковом возрасте считались необходимыми для полноценной жизни.

Разбираться в марках автомобилей. Это было абсолютно нормально, когда во время прогулки кто-нибудь из компании небрежно произносил: «Вон «шаха» поехала» (то есть «шестерка», «ВАЗ-2106». - Ред.).

Дальнейшее развитие этого навыка, который зачастую приобретался в гараже отца, когда паренек наблюдал за починкой семейного автомобиля, - это знания в механике. Они очень пригодились тем, кто в дальнейшем покупал мопед или просто ставил мотор на велосипед.

Мастерить поделки. Обязательно уметь хоть что-то из этого. Вырезать рогатку. Сделать самострел. Сплести из проволоки какую-нибудь прибамбасину. Обточить здоровую гайку до состояния печатки и с гордостью ее носить. Смастерить бомбочку из подручных материалов. Уметь пользоваться ножом, долотом, стамеской, киянкой, молотком и паяльником. Оттюнинговать велосипед, сделав обмотку на спицу или трещотку. Расплавить свинец из старого аккумулятора и выплавить какую-нибудь фигурку.

А за использование самодельного оружия порой приходилось объясняться перед милицией.Фото: РИА Новости

Играть в спортивные игры. Футбол или хоккей было нормой для ребят. И обязательно в компании находился тот, кто это делал чуточку лучше всех остальных. Он финтил, накручивая соперников. Умел чеканить мяч бесконечно.

Если это был не футбольный, а хоккейный регион, то это человек лучше остальных стоял на коньках, уворачивался от бортовки и умел кататься спиной вперед.

Отдельная история, если мальчишка занимался боксом или борьбой. Об этом, как правило, знали все. И обязательно наступал момент, когда кто-нибудь говорил: «Покажи приемчик», после чего начинался импровизированный мастер-класс для собравшихся.

Умение рисовать и красивый почерк. Очень полезные навыки. Если какая-нибудь девочка умела рисовать, то об этом узнавали все подруги и чуть ли не выстраивались в очередь. Красивые рисунки были нужны, например, для дневников и опросников, которые вели девочки. А если к умению рисовать прилагался еще и хороший почерк, это вообще считалось чуть ли не бесценным сочетанием. В тех же дневниках этим самым красивым почерком можно было записать слова песни или что-нибудь вроде «Люби меня, как я тебя. И будем вместе мы друзья». «Любовь - это ваза, а ваза стекло. А все что стеклянное бьется легко».

Каллиграфия и рисование и для мальчишек были неплохими умениями. Когда наступала пока увлечения какими-нибудь музыкальными направлениями или отдельными коллективами, то появлялась необходимость нарисовать логотип группы, например, на обложке тетради. Вот тут-то и был необходим умелец. Особенно талантливые ребята рисовали не только объемное название, например, группы Metallica или Kiss, но и накладывали тени так, что рисунок выглядел как настоящее произведение искусства.

Играть на гитаре. Человек, умевший играть на гитаре, был душой компании. Во-первых, у него был инструмент, во-вторых, он мог показать те самые первые три аккорда, на которых исполнялось большинство дворовых песен. В-третьих, если такой паренек действительно владел инструментом и при этом увлекался современной музыкой, он мог запросто «снять один в один» соло из Dire Straits или Deep Purple, под восхищенные ахи и вздохи слушателей и слушательниц.