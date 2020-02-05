Первозданная красота

«Первозданную Россию» часто называют выставкой, но организаторы тут же поправляют - это именно фестиваль, посвященный не только природной фотографии, но и прежде всего охране природы. Причем этот фестиваль - самый большой в Европе...

- Это крупнейшая просветительская площадка, где идут мастер-классы, курсы фотографии, творческие встречи, научно-популярные лекции и демонстрируются новейшие документальные фильмы, в том числе снятые «Комсомольской правдой» и Русским географическим обществом, - уточнил заместитель президента фестиваля Дмитрий Мосейкин в эфире программы «Клуб знаменитых путешественников» на Радио «КП» (97,2 FM).

Но самой интересной частью была и остается все же выставка лучших фотографий дикой природы.

Геннадий Юсин. «Патрикеевна».

- Это реально уникальные снимки, - добавляет Наталия Судец, эксперт Росзаповедцентра Минприроды РФ, член Союза фотографов дикой природы. - Вы увидите животных, которые очень редко попадают в объектив фотоохотника. И это не просто фотографии - это удивительные истории.

Один из важнейших проектов фестиваля - выставка фотографий величайших объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположенных в России. Это Байкал, вулканы Камчатки, плато Путорана, Центральный Сихотэ-Алинь, золотые Алтайские горы и многие-многие другие чудеса нашей страны, о которых мы часто даже не подозреваем.

Фестиваль открыт ежедневно с 11.00 до 20.00 по адресу: Гостиный двор, м. «Китай-город», ул. Ильинка, 4.

Стоимость билетов - 450 и 250 рублей (льготы для детей до 8 лет, пенсионеров и студентов).

Алексей Безруков. «Медведица с медвежатами после выхода из берлоги».

БУДЬ В КУРСЕ!

8 февраля в Гостином дворе в рамках фестиваля «Первозданная Россия» целый день будут демонстрироваться документальные фильмы, снятые «Комсомольской правдой» и Русским географическим обществом.

Это не только уже знакомые широкому зрителю ленты «Перевал Дятлова - конец истории?», «Где же Тунгусский наш метеорит?», «Курилы - русская земля», но и две премьеры: «Шантары. Острова сокровищ и тайн» и «Хрустальный пик Алдана».

Киномарафон стартует с 11 утра.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Окно в природу» вновь открыто!

«Комсомольская правда» и «Транснефть» в четвертый раз запускают конкурс имени Василия Пескова.

Замечательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в четвертый раз! Почему этот конкурс особый? Потому что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России.

Во-вторых, открываются новые имена талантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными.

Итак, IV Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым! И традиционно проводит его ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды».

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

Работы принимаются до 10 марта в электронном виде по адресу media@phkp.ru.

Фото нашего первого победителя Юрия Коковина.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

2017: Юрий Коковин, фотограф и журналист из Нерюнгри.

2018: Иван Назаров, рязанский писатель, журналист и фотохудожник.

2019: Галина Горшенина, московский журналист и блогер.

2020: Может быть, это будете вы?

ПРИЗЫ

1-е место - 100 000 руб.

2-е место - 50 000 руб.

3-е место - 30 000 руб.