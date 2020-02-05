2020-02-05T00:33:11+03:00
Общество

Производитель медицинских масок: «Каждый день из Китая приходят заказы на миллионные партии»

Причин для дефицита в России нет
Дмитрий КОЗУРОВ
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Каждый день из Китая приходят заказы на миллионные партии медицинских масокКаждый день из Китая приходят заказы на миллионные партии медицинских масокФото: REUTERS
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На фоне новостей о распространении китайского коронавируса россияне раскупают медицинские маски. А к нашим производителям уже выстроились в очередь заказчики из КНР. Стоит ли опасаться дефицита, «Комсомолка» расспросила президента ассоциации производителей медицинских изделий Александра Ручкина.

- Есть у производителей масок какие-то запасы?

- На складах давно уже ничего нет. То, что было, разлетелось моментально.

- Получается, дефицит неизбежен?

- Ну почему же. Основные производители имеют заказы на месяцы вперед. Если раньше они были загружены, условно говоря, на 75%, то сейчас на все 100. Где-то даже ввели ночные смены. У нас больше 15 производителей масок, на пиковой нагрузке они способны выдать за день до 2,5 миллионов изделий. Этого должно хватить.

- Может, с учетом ситуации и спроса можно быстро запустить новые линии?

- Ни одна коммерческая организация за свои деньги не будет покупать оборудование и развертывать мощности в расчете на чрезвычайную ситуацию, а тем более угрозу ее распространения. Это просто финансово не обосновано: к тому моменту, как такое производство будет запущено, скорее всего необходимость в большом количестве масок отпадет. В обычной ситуации почти все маски, которые мы покупаем в аптеках, нашего производства — российские заводы покрывают процентов 95 потребности. И сырье у нас свое, есть заводы, производящие специальный нетканый материал.

- Но ведь ажиотаж на лицо, продажи выросли в три раза.

- Это все скорее психология людей, что надо хватать, пока есть, делать запасы. Никакого дефицита-то нет. Конечно, можно найти какую-то аптеку, в которой маски закончились. Но на этом основании не стоит делать глобальные выводы. Я на днях присутствовал на заседании в Минпромторге, там были и представители аптечных сетей, которые заверили, что маски у них есть.

- Пользуясь ситуацией, производители уже подняли цены. Разве это справедливо?

- Отпускные цены могли подняться на 10-15%, но тому есть объективные причины. Те же ночные смены оплачиваются больше, чем дневные. Срочные поставки сырья как правило дороже. На том же совещании в Минпромторге представитель министерства пообещал очень внимательно следить за ценами. С тех, кто захочет нажиться на угрозе ЧС, спросят и спросят строго. Помню прошлые эпидемии птичьего гриппа и атипичной пневмонии, тогда штрафы с аптек, завышавших цены, брали серьезные.

- Говорят, российские маски вовсю скупает Китай.

- Каждый день оттуда приходят запросы на партии в миллионы штук. Но им надо прямо сейчас, а у наших производителей, как я сказал, на складах пусто. А через месяц ситуация с коронавирусом может уже уладиться. Такие поставки им не интересны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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