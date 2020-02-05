Селфи против коронавируса: Защитная маска стала трендом в соцсетях

Защитная маска, предохраняющая от заражения «китайским коронавирусом» 2019-nCoV, неожиданно стала трендом в соцсетях: в Instagram появились многочисленные посты популярных блогеров, где они публикуют свои фотографии в медицинских масках, респираторах и даже противогазах.

Известный фитнес-блогер fitnessoskar, на которого подписаны без малого миллион пользователей, поделился с подписчиками снимком, где он во время отдыха в Таиланде «целуется» со своей девушкой через серые медицинские маски. Атлет написал, что надеется на скорое окончание эпидемии, добавив, что вспышка опасного заболевания не испортила ему отдых.

fitnessoskar Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в маска

Американский видеоблогер, шоумен и актёр Логан Пол опубликовал свой снимок с подругами, на котором веселая компания позирует с противогазами на головах.

«К черту коронавирус!» - гласит его комментарий под фотографией, собравшей свыше миллиона лайков.

loganpaul Американский видеоблогер, шоумен и актёр Логан Пол с друзьями - в респираторах "от коронавируса"

Многие инстаграм-знаменитости из Азии тоже не отстают от модных тенденций. Так, кореянка Джада Хай Фонг Нгуен поделилась с пользователями несколькими снимками в черной защитной маске и с любимой собачкой. Девушка написала, что решила рассказать о том, как уберечься от коронавируса, поскольку «немало людей до сих пор недостаточно информированы о серьезности вспышки инфекции».

hai_phong_nguyen Медицинская маска стала модным трендом для блогеров

Блогер с ником Jeli Pong опубликовала на своей странице в Instagram снимок из международного аэропорта в Куала-Лумпуре, на котором она позирует в белой медицинской маске.

jeii_pong Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в масках-респираторах

Между тем, как писал сайт kp.ru, жертвами коронавируса в самом Китае уже стали 490 человек, а число подтвержденных случаев заболевания превысило 24,3 тысячи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

КСТАТИ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. «КП» разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).