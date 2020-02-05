2020-02-05T11:11:47+03:00
В мире

Селфи против коронавируса: Защитная маска стала трендом в соцсетях

Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в масках-респираторах [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Медики в связи со вспышкой «китайского коронавируса» призывают носить защитные маскиМедики в связи со вспышкой «китайского коронавируса» призывают носить защитные маскиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Защитная маска, предохраняющая от заражения «китайским коронавирусом» 2019-nCoV, неожиданно стала трендом в соцсетях: в Instagram появились многочисленные посты популярных блогеров, где они публикуют свои фотографии в медицинских масках, респираторах и даже противогазах.

Известный фитнес-блогер fitnessoskar, на которого подписаны без малого миллион пользователей, поделился с подписчиками снимком, где он во время отдыха в Таиланде «целуется» со своей девушкой через серые медицинские маски. Атлет написал, что надеется на скорое окончание эпидемии, добавив, что вспышка опасного заболевания не испортила ему отдых.

fitnessoskarfitnessoskar
Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в маска
5062 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Американский видеоблогер, шоумен и актёр Логан Пол опубликовал свой снимок с подругами, на котором веселая компания позирует с противогазами на головах.

«К черту коронавирус!» - гласит его комментарий под фотографией, собравшей свыше миллиона лайков.

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Американский видеоблогер, шоумен и актёр Логан Пол с друзьями - в респираторах "от коронавируса"
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Многие инстаграм-знаменитости из Азии тоже не отстают от модных тенденций. Так, кореянка Джада Хай Фонг Нгуен поделилась с пользователями несколькими снимками в черной защитной маске и с любимой собачкой. Девушка написала, что решила рассказать о том, как уберечься от коронавируса, поскольку «немало людей до сих пор недостаточно информированы о серьезности вспышки инфекции».

hai_phong_nguyenhai_phong_nguyen
Медицинская маска стала модным трендом для блогеров
1508 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Блогер с ником Jeli Pong опубликовала на своей странице в Instagram снимок из международного аэропорта в Куала-Лумпуре, на котором она позирует в белой медицинской маске.

jeii_pongjeii_pong
Инстаграм-блогеры со всего мира фотографируются в масках-респираторах
34280 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Между тем, как писал сайт kp.ru, жертвами коронавируса в самом Китае уже стали 490 человек, а число подтвержденных случаев заболевания превысило 24,3 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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