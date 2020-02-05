Число жертв коронавируса в Китае возросло до 490
Число жертв вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа на материковом Китае, по данным Государственного комитета по здравоохранению КНР на утро среды, 5 февраля, возросло до 490.
Заразились же этой опасной инфекцией уже 24,3 тысячи человек по всей стране, выздоровели и выписались из больниц 892 пациента. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев заражения, один человек умер.
Кроме того, под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус, находится более 185,5 тысячи граждан Поднебесной передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, за сутки в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания, из-за вируса 2019-nCoV скончались 65 человек, общее количество летальных исходов с начала вспышки возросло до 479.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что по всему миру новым коронавирусом заразились уже более 20,6 тысячи человек в разных странах, в том числе и в России.
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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