Геннадий Онищенко: В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ним

- Вы не связывались с Тюменью, с Читой, где зафиксированы два случая заражения коронавирусом? Как там все организовано?

- Я связывался с Иркутском. Там все идет нормально. Все прогнозируемо.

Геннадий Онищенко: «В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом» 00:00 00:00

- Геннадий Григорьевич! Вы же были руководителем Роспотребнадзора..

- Слушайте, ну хватит мне - был, не был! В чем проблема?

- Китайского гражданина госпитализировали в Чите, анализы возят в Новосибирск, там лаборатория, она секретная.

- Какая она секретная? Нормальный открытый институт. Чего вы дурака валяете?

- А что за институт там?

- Институт вирусологии «Вектор», который я вытащил в свое время из банкротства. Его должны были обанкротить по заданию ЦРУ и пустить под нож. Слава Богу, мы нашли финансирование. Он сейчас работает на наше здравоохранение.

- Он кому подчиняется?

- Роспотребнадзору.

- А насколько там мощная лаборатория? Если, не дай Бог, что-то произойдет, они смогут обеспечить результатами анализов и другие больницы России, а не только Ситу и Тюмень…

- А причем это? У нас не только она есть. У нас другие институты есть.

- А еще где? Тюмень тоже туда везет?

- Александр, давай тему найдем, чтобы я понимал, о чем мы сейчас говорим. Зачем вот это - секретная лаборатория? Это институт, который работает на гражданские нужды. Нормальный институт. Кстати, институт, в котором хранится коллекция нашей оспы. Есть две в мире официальных коллекции - наша и американская. Вот наша там хранится. Это нормальные люди, никаких секретов. Зачем эти басни рассказывать? Уже прошло это время.

- Просто наши пытались с ними связаться, их туда не пустили.

- А зачем им туда лезть? Сейчас не надо, там режим. Всегда он был. Если там хранится коллекция оспы страны, туда просто так не ходят. Там охрана, там все нормально, как положено по законодательству.

- У нас достаточно мощностей? Допустим, 26 января китайца госпитализировали, шесть раз брали кровь. А везут из Читы аж в Новосибирск.

- Кто сказал, что шесть раз брали кровь?

- Он сам жаловался. Мощности этого института достаточно для того, чтобы обеспечить результатами анализов не только Тюмень и Читу, но и другие города, если где-то что-то возникнет?

- Вы нарочито утрируете ситуацию. Впервые, когда в середине прошлого месяца были опубликованы все паспорта нынешнего коронавируса, на основании этой информации был спроектирован диагностикум в этом институте. Институт сейчас делает эти диагностикумы, чтобы раздать всем лабораториям, которые организованы по стране. И это будет сделано. Туда везут подтверждать.

Ситуация возникла вот только что, это новый диагностикум, которого доселе не было. А то, что ваших не пустили, - правильно сделали, нечего там болтаться.

- А много таких лабораторий по стране?

- Все есть. У нас Оболенск есть, другие институты. Иркутск работает уже с этим диагностикумом.

Он только появился. Его только начинают делать. А мы какую-то фигню придумали. Не надо страну заводить. Хватит!

Только с одной провокацией закончили, более-менее успокоили народ. Теперь вы включились, еще "Комсомольская правда": ничего нет, секретный институт. Все институты, где есть национальные «коллекции вирусов», они, естественно, охраняются. Во-первых, с точки зрения безопасности. Чтобы никто не украл эту коллекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758836" frameborder="0"></iframe> Эвакуированные из Уханя россияне на борту самолета, направляющегося в Россию, рассказали о своих ощущениях.

- А какие прогнозы по коронавирусу?

- Нормальные прогнозы. Первый ужас прошел. Теперь начинается трезвая оценка. 24300 заболевших. Темп их прироста идет на снижение. В основном болеют в Хубэе.

- У вас какие прогнозы? В Россию коронавирус не придет?

- Он пришел уже. Два случая есть. Будет еще. Почему ему не быть? К этому надо относиться адекватно.

В Благовещенске резко возросли цены на овощи и фрукты. Мы ведь еще 20 лет назад зимой в детском подарке ничего, кроме апельсинки или мандаринки, не видели. Сегодня мы круглый год едим помидоры и огурцы. Цены выросли, потому что мы зависели от Китая. Надо в комплексе смотреть на эту проблему.

То, что сегодня всех уханьских граждан свезли в Тюмень, это перебор. Там нашли какой-то пансионат, их будут там держать на карантине. Это абсолютно не нужно. Решили так.

- А как надо было?

- Если он не был в контакте с больным, его просто забрали из города - зачем нужен карантин? Если бы гражданин был в контакте с больным, его бы уже китайские специалисты давно забрали. А мы его привозим сюда, везем в Тюмень и закрываем там на карантин. Это перебор.

- В стране есть все возможности, чтобы в штыки встретить коронавирус и победить его?

- Всех возможностей никогда не бывает. Но то, что сегодня идет реакция, адекватная ситуации, это очевидно.

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