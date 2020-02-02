Диагноз гражданина Китая в Чите на коронавирус подтвердился. Его жена и 5-летняя дочь также в больнице

- Сергей Владимирович, мы вчера давали подробный комментарий губернатора Забайкалья Александра Осипова - по поводу китайского гражданина, у которого врачи заподозрили коронавирус. Вы сегодня с Ван Юньбинем виделись?

- Да.

- У него признали коронавирус?

- Мы получили результат анализа только вчера вечером - он положительный. (То есть, коронавирус подтвердился. - А.Г.) И этот результат сразу же довели до больного.

Просто до вчерашнего дня мы не имели на руках результат анализа. И не могли точно сказать - действительно ли у него коронавирус. На сей счёт были только подозрения.

- Насколько тяжелое его состояние? У него вроде и температуры не было.

- Состояние всей семьи удовлетворительное. Никаких проблем особо нет, симптомы, конечно, есть.

- Какие?

- Кашель, слезотечение, насморк, небольшое недомогание. А так, в целом, состояние вполне удовлетворительное.

- Насморк и у него, и у жены, и у дочки?

- Да. У него, а у жены вообще жалоб нет. А вот у дочки температура, интоксикация, конечно, слабость. Потеря аппетита наблюдается....

- А сколько ей лет?

- Лет пять - шесть. На память не скажу.

- Она все равно под наблюдением?

- Да. Они все под наблюдением, находятся в специально организованном боксе.

- Жена и дочка отдельно?

- Жена и дочка отдельно, папа отдельно.

Это согласовано с Роспотребнадзором, - так как у него подтвержденный анализ, а у дочки и жены пока результата нет.

И мы не можем сказать, что они имеют одинаковый диагноз. И мы решили их разделить, вместе не содержать.

- Когда будет результат анализа у жены и у дочки?

- Мы не знаем, Ждем результата от Роспотребнадзора. Как будет готово, до нас эти сведения доведут.

- А вы куда анализы отправляете?

- В Новосибирск. Там - ближайшее к нам подразделение Роспотребнадзора, лаборатория, которая может сегодня диагностировать этот вирус.

- У вашего пациента как организовано питание, содержание и так далее?

- Условия - вполне нормальные. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Жалоб нет.

- А Ван Юньбинь сколько дней у вас уже находится?

- С 26-го января... Да, у него были претензии - почему так долго его не знакомят с результатом анализа. Но у нас этого результата просто не было.

- Он же по-русски совсем не говорит?

- Нет, не говорит. Жена (супруга Ван Юньбиня по национальности бурятка, гражданка России.- А.Г.) очень хорошо изъясняется - и по русски, и по-китайски.

- Языковой барьер преодолеваете?

- Так как они с женой до вчерашнего дня находились вместе, мы через нее выясняли его проблемы, жалобы, просьбы.

А сегодня - по телефону только. Они созваниваются, нам жена все, что нужно, передает, и мы принимаем все необходимые решения.

Либо - общаемся с помощью жестов.

- А жена с ним вместе находилась, оказывается?

- Да, до вчерашнего дня они содержались вместе.

- И жена, и дочка.

- Да. Они были в контакте - и до стационара, и на момент поступления.

- А разве можно так?

- Как только получили устную информацию, что диагноз положительный, - мы сразу же из разделили.

И на момент, когда нам представили письменное подтверждение диагноза Вана Юньбиня, они уже содержались отдельно.

- А жена могла заразиться, если у мужа коронавирус подтвердился?

- Она могла заразиться еще до поступления в больницу и обращения к нам.

- А остальной персонал вне опасности? Еду как больному приносят?

- Есть определенный свод санэпидемиологических правил, которые обязательны и для всего медицинского персонала, и для пациентов. Мы их строго соблюдаем.

Разумеется, используются все средства индивидуальной защиты: одноразовые халаты, маски, респираторы, бахилы, в обязательном порядке соблюдается перечень дезсредств, которые можно применять для таких пациентов. Плюс трёхкратная влажная уборка с использованием дезсредств. Понятно, вентиляция в непрерывном режиме...

- Сколько пациент у вас должен находиться?

- Он будет лежать до исчезновения всех жалоб. Думаю, порядка 8-10 дней. И как только жалоб не будет, мы должны - двукратно - взять у него анализ с перерывом в один день. И если он будет он будет двукратно отрицательный, то пациент может быть выписан.

- Спасибо. Удачи! И выздоровления вашему пациенту.

- Спасибо.

Сергей Юрчук, главврач Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы: «Диагноз гражданина Китая Ван Юньбиня на коронавирус подтвердился, ведём интенсивное лечение, состояние больного удовлетворительное. Его жена - гражданка России и 5-летняя доч 00:00 00:00

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