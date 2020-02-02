Диагноз гражданина Китая в Чите на коронавирус подтвердился. Его жена и 5-летняя дочь также в больнице
- Сергей Владимирович, мы вчера давали подробный комментарий губернатора Забайкалья Александра Осипова - по поводу китайского гражданина, у которого врачи заподозрили коронавирус. Вы сегодня с Ван Юньбинем виделись?
- Да.
- У него признали коронавирус?
- Мы получили результат анализа только вчера вечером - он положительный. (То есть, коронавирус подтвердился. - А.Г.) И этот результат сразу же довели до больного.
Просто до вчерашнего дня мы не имели на руках результат анализа. И не могли точно сказать - действительно ли у него коронавирус. На сей счёт были только подозрения.
- Насколько тяжелое его состояние? У него вроде и температуры не было.
- Состояние всей семьи удовлетворительное. Никаких проблем особо нет, симптомы, конечно, есть.
- Какие?
- Кашель, слезотечение, насморк, небольшое недомогание. А так, в целом, состояние вполне удовлетворительное.
- Насморк и у него, и у жены, и у дочки?
- Да. У него, а у жены вообще жалоб нет. А вот у дочки температура, интоксикация, конечно, слабость. Потеря аппетита наблюдается....
- А сколько ей лет?
- Лет пять - шесть. На память не скажу.
- Она все равно под наблюдением?
- Да. Они все под наблюдением, находятся в специально организованном боксе.
- Жена и дочка отдельно?
- Жена и дочка отдельно, папа отдельно.
Это согласовано с Роспотребнадзором, - так как у него подтвержденный анализ, а у дочки и жены пока результата нет.
И мы не можем сказать, что они имеют одинаковый диагноз. И мы решили их разделить, вместе не содержать.
- Когда будет результат анализа у жены и у дочки?
- Мы не знаем, Ждем результата от Роспотребнадзора. Как будет готово, до нас эти сведения доведут.
- А вы куда анализы отправляете?
- В Новосибирск. Там - ближайшее к нам подразделение Роспотребнадзора, лаборатория, которая может сегодня диагностировать этот вирус.
- У вашего пациента как организовано питание, содержание и так далее?
- Условия - вполне нормальные. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Жалоб нет.
- А Ван Юньбинь сколько дней у вас уже находится?
- С 26-го января... Да, у него были претензии - почему так долго его не знакомят с результатом анализа. Но у нас этого результата просто не было.
- Он же по-русски совсем не говорит?
- Нет, не говорит. Жена (супруга Ван Юньбиня по национальности бурятка, гражданка России.- А.Г.) очень хорошо изъясняется - и по русски, и по-китайски.
- Языковой барьер преодолеваете?
- Так как они с женой до вчерашнего дня находились вместе, мы через нее выясняли его проблемы, жалобы, просьбы.
А сегодня - по телефону только. Они созваниваются, нам жена все, что нужно, передает, и мы принимаем все необходимые решения.
Либо - общаемся с помощью жестов.
- А жена с ним вместе находилась, оказывается?
- Да, до вчерашнего дня они содержались вместе.
- И жена, и дочка.
- Да. Они были в контакте - и до стационара, и на момент поступления.
- А разве можно так?
- Как только получили устную информацию, что диагноз положительный, - мы сразу же из разделили.
И на момент, когда нам представили письменное подтверждение диагноза Вана Юньбиня, они уже содержались отдельно.
- А жена могла заразиться, если у мужа коронавирус подтвердился?
- Она могла заразиться еще до поступления в больницу и обращения к нам.
- А остальной персонал вне опасности? Еду как больному приносят?
- Есть определенный свод санэпидемиологических правил, которые обязательны и для всего медицинского персонала, и для пациентов. Мы их строго соблюдаем.
Разумеется, используются все средства индивидуальной защиты: одноразовые халаты, маски, респираторы, бахилы, в обязательном порядке соблюдается перечень дезсредств, которые можно применять для таких пациентов. Плюс трёхкратная влажная уборка с использованием дезсредств. Понятно, вентиляция в непрерывном режиме...
- Сколько пациент у вас должен находиться?
- Он будет лежать до исчезновения всех жалоб. Думаю, порядка 8-10 дней. И как только жалоб не будет, мы должны - двукратно - взять у него анализ с перерывом в один день. И если он будет он будет двукратно отрицательный, то пациент может быть выписан.
- Спасибо. Удачи! И выздоровления вашему пациенту.
- Спасибо.
Сергей Юрчук, главврач Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы: «Диагноз гражданина Китая Ван Юньбиня на коронавирус подтвердился, ведём интенсивное лечение, состояние больного удовлетворительное. Его жена - гражданка России и 5-летняя доч
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
От коронавируса умер первый больной за пределами КНР
Эпидемия вирусной пневмонии окончательно стала глобальной. Спустя месяц после вспышки коронавируса в китайском провинции Хубэй, случаи инфицирования отмечаются уже почти в трех десятках стран: США, половина Европы, Юго-Восточная Азия и Россия (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения
Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)
"Китайские шпионы отправляли посылки с образцами коронавируса из Канады". Топ слухов о болезни
«Комсомолка» изучила самые громкие фейки о смертельной инфекции, которые пока остаются без подтверждений (подробности)
Новые данные: как передается «китайский» коронавирус и сколько он живет в окружающей среде
Эксперт Минздрава КНР сообщила, что возбудитель опасной инфекции может выживать вне организма до 2 суток (подробности)
Промывать нос и причесываться: Роспотребнадзор рассказал, как спастись от коронавируса
В ведомстве составили памятку для всех россиян, как не подхватить вирус, а также рассказали о том, как не заразить окружающих, если заболели вы сами (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»