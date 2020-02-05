"На сходке в Магадане вирус был раскоронован": как люди начали шутить про коронавирус

В Китае продолжает бушевать эпидемия коронавируса. И отголоски этого слышны далеко за пределами одной из самых больших стран мира. Люди реагируют на новости о болезни по-разному. И одна из таких реакций - смех. В сети стало появляться немало мемов и видеоприколов по поводу китайского коронавируса 2020 года. "КП" собрали самые яркие образцы шуток про вирус.

В России официально только два случая заболевания китайским коронавирусом. Но, кажется, что некоторые могут быть спокойны. Потому что при случае этот вирус раскоронуют.

baba___liza Коронавирус 2020 - мем про раскоронацию

znamen.sky Немного об эпидемии #коронавирус

Пользователи соцсетей предположили, что средство от болезни имеется. Однако ученые столкнулись с тяжелой проблемой.

lenkarandirnaq Звездочка как лекарство от коронавируса

Однако же, всегда при борьбе с коронавирусом найдется человек, которому хуже всего. Например, вот этому водителю автобуса, который увозит в карантин зараженных.

ornyy.dom Коронавирус и водитель

Но кое-где в России нашли необычное "лекарство" от болезни. Этот разговор из чата обрел уже в сети практически легендарный статус. Всем может помочь наращивание ресниц!

zhizn_naiznanky Наращивание и вирус

На фоне новостей о коронавирусе, бывает так, что забывают и про другие опасные болезни.

Не так давно была новость о том, что американцы пытаются понять - представляет ли для них опасность пиво известной марки, которое созвучно с коронавирусом. И это стало поводом для мема!

vip_palata Коронавирус и туберкулез

Пиво и коронавирус.

Вот все хорошо в борьбе против коронавируса. Однако, не стоит "забывать", как правильно носить защитную маску. Спрос на этот товар во всем мире подскочил многократно на фоне новостей о коронавирусе.

Вирус не увидит тебя, если ты не увидишь его.

Русская девушка танцует на улицах Китая.

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