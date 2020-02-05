"На сходке в Магадане вирус был раскоронован": как люди начали шутить про коронавирус
В Китае продолжает бушевать эпидемия коронавируса. И отголоски этого слышны далеко за пределами одной из самых больших стран мира. Люди реагируют на новости о болезни по-разному. И одна из таких реакций - смех. В сети стало появляться немало мемов и видеоприколов по поводу китайского коронавируса 2020 года. "КП" собрали самые яркие образцы шуток про вирус.
В России официально только два случая заболевания китайским коронавирусом. Но, кажется, что некоторые могут быть спокойны. Потому что при случае этот вирус раскоронуют.
Пользователи соцсетей предположили, что средство от болезни имеется. Однако ученые столкнулись с тяжелой проблемой.
Однако же, всегда при борьбе с коронавирусом найдется человек, которому хуже всего. Например, вот этому водителю автобуса, который увозит в карантин зараженных.
Но кое-где в России нашли необычное "лекарство" от болезни. Этот разговор из чата обрел уже в сети практически легендарный статус. Всем может помочь наращивание ресниц!
На фоне новостей о коронавирусе, бывает так, что забывают и про другие опасные болезни.
Не так давно была новость о том, что американцы пытаются понять - представляет ли для них опасность пиво известной марки, которое созвучно с коронавирусом. И это стало поводом для мема!
Пиво и коронавирус.
Вот все хорошо в борьбе против коронавируса. Однако, не стоит "забывать", как правильно носить защитную маску. Спрос на этот товар во всем мире подскочил многократно на фоне новостей о коронавирусе.
Вирус не увидит тебя, если ты не увидишь его.
Русская девушка танцует на улицах Китая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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