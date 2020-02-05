"Хотели узнать, кто ее отец": помощники Малахова вытащили волосы с расчески дочери Отиевой
Ирина Отиева до сих пор не может оправиться от шока, который она испытала после выхода программы Андрея Малахова. Телеведущий на всю страну рассказал о том, что знаменитая певица пристрастилась к спиртному, ведет затворническую жизнь и готовится умереть, купив себе место на кладбище. Видео с артисткой в халате, ночной рубашке и без макияжа произвели эффект разорвавшейся бомба. Сама звезда 90-х доведена до отчаяния - ведь она дружила с Малаховым больше 20 лет.
"Эта передача снята вопреки всему. Скрытой камерой, больную, в ночной рубашке, без макияжа", - негодует Ирина Отиева. И говорит, что это не первый раз.
Похожая история случилась перед 55-летним юбилеем певицы. "Телевизионщики вытащили волосы с расчески моей дочери. Хотели провести ДНК-тест и узнать, кто ее отец. Я была в шоке. Отменила все съемки у Малахова", - цитирует артистку Собеседник.Ru.
Однако спустя шесть лет Отиеву сняли на скрытую камеру незваные гости. Ирина не ожидала такого от Малахова - ведь они знакомы 25 лет.
"Очередной нож в спину. А у меня и так вся спина в шрамах от предательств людей. Можно было ко мне отнестись более нежно... Я у него торчала на «Первом канале» постоянно. Без копейки денег у них стали только последние годы платить. А теперь я ему больше руки не подам... Торговали моей мордой полтора часа. А денег не предложили. Я бы миллион попросила за такую отвратительную передачу", - сказала, как отрезала знаменитость.
Певица Ирина Отиева не выходит из дома .
Она настолько расстроена, что сейчас находится в подавленном состоянии. "Они меня доведут до такой точки, что я уеду и никогда сюда больше не вернусь... Представляете, до чего людей доводят! И ведь не стыдно! Так унизить человека - это просто катастрофа для меня. Меня просто стерли в порошок!", - резюмировала Ирина Отиева.
Трагедия Ирины Отиевой.Алкоголизм и депрессия. Некогда популярная певица – Ирина Отиева не выступает уже более 10 лет
ИСТОЧНИК KP.RU
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