"Хотели узнать, кто ее отец": помощники Малахова вытащили волосы с расчески дочери Отиевой

Ирина Отиева до сих пор не может оправиться от шока, который она испытала после выхода программы Андрея Малахова. Телеведущий на всю страну рассказал о том, что знаменитая певица пристрастилась к спиртному, ведет затворническую жизнь и готовится умереть, купив себе место на кладбище. Видео с артисткой в халате, ночной рубашке и без макияжа произвели эффект разорвавшейся бомба. Сама звезда 90-х доведена до отчаяния - ведь она дружила с Малаховым больше 20 лет.

"Эта передача снята вопреки всему. Скрытой камерой, больную, в ночной рубашке, без макияжа", - негодует Ирина Отиева. И говорит, что это не первый раз.

Похожая история случилась перед 55-летним юбилеем певицы. "Телевизионщики вытащили волосы с расчески моей дочери. Хотели провести ДНК-тест и узнать, кто ее отец. Я была в шоке. Отменила все съемки у Малахова", - цитирует артистку Собеседник.Ru.

irinaotieva Спасибо за вашу преданность и любовь, несмотря на мой внешний вид и мою чрезмерную правду, которая, к сожалению, была добыта столь нечестным путем

Однако спустя шесть лет Отиеву сняли на скрытую камеру незваные гости. Ирина не ожидала такого от Малахова - ведь они знакомы 25 лет.

"Очередной нож в спину. А у меня и так вся спина в шрамах от предательств людей. Можно было ко мне отнестись более нежно... Я у него торчала на «Первом канале» постоянно. Без копейки денег у них стали только последние годы платить. А теперь я ему больше руки не подам... Торговали моей мордой полтора часа. А денег не предложили. Я бы миллион попросила за такую отвратительную передачу", - сказала, как отрезала знаменитость.

Певица Ирина Отиева не выходит из дома .

Она настолько расстроена, что сейчас находится в подавленном состоянии. "Они меня доведут до такой точки, что я уеду и никогда сюда больше не вернусь... Представляете, до чего людей доводят! И ведь не стыдно! Так унизить человека - это просто катастрофа для меня. Меня просто стерли в порошок!", - резюмировала Ирина Отиева.