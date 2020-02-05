Пассажир карантинного лайнера: «Вино экономим. Без него за 14 дней свихнемся»

Страх перед новым штаммом коронавируса, который уже унес жизни 493 человек, велик. На мировую панику не действуют даже заявления китайских властей, что вирус удалось взять под контроль. Число выздоровевших превышает число погибших в два раза. Эпидемия идет на спад. Но в Японии из-за опасений, что инфекция может распространиться, на карантин отправили фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess. В течение 14 дней корабль, на борту которого находится почти 2700 пассажиров и 1045 членов экипажа, будет дрейфовать у берегов японского города Йокогама. Среди отдыхающих - 24 россиянина.

Поводом для карантина стали 10 пассажиров, у которых была диагностирована вирусная пневмония. Все они заразились от 80-летнего гражданина Китая, который с находился на борту всего пять дней, а 25 января сошел в порту Гонконга.

Эвакуация больного с борта судна проходила со всеми мерами предосторожности.Фото: REUTERS

- По итогам анализов заболевание было подтверждено у девяти пассажиров и одного члена экипажа. Это граждане Австралии, Японии, Гонконга, США, Филиппин. На борту лайнера находится 24 туриста из России, пока что никто из них не заболел, - рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Специалисты на борту лайнера пытаются не допустить распространения опасной инфекции.Фото: REUTERS

Японские медики уже доставили заболевших в больницу. Состояние у них стабильное.

- 14 дней карантина на борту Diamond Princess начались. Все до сих пор шокированы и напуганы. Но экипаж и пассажиры соблюдают все меры предосторожности, - рассказал «Комсомолке» один из пассажиров круизного лайнера, житель Гонконга Ярдли Вон. Он путешествует на корабле вместе женой, сыном, родителями и тетей с дядей. - Капитан попросил всех оставаться в своих каютах. Возможно, мы сможем выйти завтра, когда придут результаты анализов. В каюте безумно скучно. Уже несколько часов жду, когда мне наконец-то принесут еду. Пришлось даже позвонить администраторам, сказали, чтобы я не беспокоился, персонал в процессе доставки. Может, у них мало сотрудников? Вообще все пытаются держать себя в руках. У нас с собой несколько бутылок вина, мы их купили еще на берегу. Но мы пока экономим и не пьем. А то без вина мы здесь за 14 дней свихнемся!

Один из пассажиров круизного лайнера, житель Гонконга Ярдли Вон, поделился снимками обеда на корабле.

К вечеру лайнер отошел подальше от берегов Йокогамы. Корабль вернется на прежнее место стоянки утром, чтобы пополнить запасы еды и лекарств.

Пока японским медикам удалось проверить только 273 пассажира. Правда, результаты анализов готовы лишь у 31 человека, и они весьма тревожны - десятеро (то есть каждый третий) оказались инфицированы.

- Мы до сих пор не знаем, сколько человек заражены на самом деле, - сетует Ярдли Вон. - Я пытался уснуть, но получалось не очень. Все из-за того, что завтра мне должны сообщить результаты теста на коронавирус. Страх и неизвестность действуют на нервы.

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