Что делать, если начинаешь температурить, кашлять и подозреваешь у себя или соседа новый коронавирус

Случаев заболевания коронавирусом в нашей стране сейчас всего два. Да и то привезенные из Китая. Однако эксперты не исключают, что заражений может стать больше. При этом по России гуляет немало других респираторных вирусов (то есть передающихся воздушно-капельным путем и поражающих органы дыхания). Есть и риновирусы, и аденовирусы, и метапневмовирусы, и чего только нет. Плюс в относительно небольших масштабах (пока) обнаруживается грипп. И ведь у всех этих инфекций, включая новый коронавирус, симптомы могут быть очень похожи. Как тогда грамотно действовать, если чувствуешь, что приболел? В каких случаях можно заподозрить коронавирусную инфекцию? Помочь разобраться и составить алгоритм поведения мы попросили практикующего врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ивана Коновалова.

1. Когда есть повод для подозрений

Прежде всего напомним основные симптомы коронавируса:

- высокая температура - выше 38 - 38,5 градусов, уточняет наш эксперт;

- затрудненное дыхание - может быть тяжело или на вдохе, или на выдохе, или в обоих случаях;

- кашель и/или боль в горле;

- чувство усталости.

В последних рекомендациях эпидемиологов Роспотребнадзора говорится, что при таких симптомах у жителей нашей страны есть основания заподозрить новый коронавирус в двух случаях:

а) если вы посещали в последние две недели (это инкубационный период коронавируса) зону повышенного риска - Китай;

б) если вы были в контакте с кем-то, кто в последние две недели посещал Китай. Под контактами чаще всего имеется в виду нахождение в одном помещении или общение на расстоянии 1 - 2 метров.

Нахождение в международных аэропортах не включается в число факторов риска - кроме случаев, когда довелось находиться рядом с пассажирами с китайских рейсов. Возможно, в дальнейшем аэропорты и попадут в зону риска, но пока случаи заражения в других странах единичны, аэрогавани не включены в официальные предупредительные рекомендации.

И без китайского "гостя" по России гуляет немало других респираторных вирусов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2. Подозрение есть, что дальше?

Обязательно обратиться к врачу. Проще всего - к терапевту в районную поликлинику по месту жительства по полису ОМС.

Если состояние позволяет добраться до поликлиники - едем сами, надев медицинскую маску. Если состояние тяжелое (очень высокая температура, одышка) вызываем Скорую или врача из поликлиники на дом - в зависимости от степени тяжести состояния.

Если у вас нет полиса ОМС или прикрепления к поликлинике там, где сейчас оказались - позвоните на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу: 8-800-555-49-43. Там подскажут, куда обратиться, исходя из вашего места нахождения.

ВАЖНО

Когда еще обязательно нужно обращаться к врачу

Даже если нет оснований подозревать новый коронавирус, нужно обязательно обратиться к врачу, если:

- пациенту 60 лет и более;

- есть серьезные хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма;

- появились затруднения дыхания, боли в груди, одышка.

3. Что делать в остальных случаях

Оставаться дома, пить побольше воды и кисловатых морсов, отдыхать, полноценно питаться и спать.

В случае повышенной температуры, головной боли, заложенности носа и других неприятных проявлений простуды (гриппа) принимать симптоматические препараты по назначению врача.

В ТЕМУ

Если вы точно знаете, что ваш сосед/коллега в последние две недели посещал КНР и заметно, что он плохо себя чувствует, звоните для консультаций на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу: 8-800-555-49-43.

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