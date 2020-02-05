«Он хочет свести меня в могилу»: Любовь Успенская разводится с мужем после предательства и шантажа

После скандального интервью 30-летней Татьяны Плаксиной в телешоу «Звезды сошлись» о непростых отношениях с матерью Любовь Успенская переживает не лучшие времена. 65-летняя королева шансона не выходит из дома и все время находится под наблюдением врачей — ей ставят капельницы, дают успокоительное. И хотя мать и дочь сейчас вместе, говорить о прощении и перемирии пока рано: слова Татьяны о том, что Успенская всю жизнь ее тиранит, оказались для звезды слишком обидными.

Между тем, певица не исключает, что дочь мог настроить против нее ее собственный муж и отец Татьяны, бизнесмен Александр Плаксин.

- Он главный человек, который разрушил ее и мою жизнь, - рассказала Любовь Успенская. - Я собираюсь подать на развод, у нас не все гладко — я ведь скрывала, что мы уже год не живем вместе. Мы часто ругались, он человек с черной энергетикой… Начиная с четырех лет Тани я хотела с ним развестись, но муж шантажировал меня, угрожал, что не даст справку на выезд в Россию (супруги жили в Америке. - Ред.). Я согласилась на все его условия, я всю жизнь живу в шантаже. И лишь когда Тане исполнилось 18, я уехала работать в Россию.

Певица во время интервью Андрею Малахову в передаче «Прямой эфир».Фото: Youtube

Полтора года назад, когда Татьяна попала в аварию на Коста-Рике, упав с велосипеда, ее отец не проявил должной заботы. Тогда-то из-за проблем со здоровьем и начались разногласия между матерью и дочерью.

- В 4 утра звонок: «Мама, я разбила лицо, мне надо выехать с острова вертолетом, пришли 7000 долларов на карту», - вспомнила тот страшный момент Успенская. - Я все оплатила, звоню мужу — вылетай, ты же рядом, 4 часа добираться. Операцию Тане сделали плохо, медицина там никакая, даже кости челюсти не соединили. Через восемь дней я отправила ее в Цюрих, показала профессору. Он был в ужасе: у Тани начался абсцесс, еще немного и была бы гангрена… А ведь муж все видел, знал, в каком она состоянии — почему ничего не сказал? Все эти полтора года после аварии я не живу, не сплю ночами, каждый день плачу.

Кроме того, Любовь Залмановна уверена, что на ее деньги Плаксин потакал всем капризам дочери, оплачивал ее вредные привычки и опасные увлечения.

- У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить, довести до могилы и забрать все, что у меня есть, - призналась Успенская в интервью Андрею Малахову в программе «Прямой эфир». - Он пользовался мои деньгами и разрушал Таню. И сегодня я смотрю на нее и вижу: эта девочка — не моя дочь.

Во время этих откровений Успенской стало плохо перед камерами, понадобилась помощь врачей.

- После предательства мужа и дочери мне очень больно, не знаю, чем я все это заслужила. Наверное, слепой любовью, - со слезами на глазах заявила королева шансона.

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Вот уже несколько дней страна пристально следит за семейной драмой королевы шансона. Напомним, в воскресенье в эфир вышло скандальное телешоу «Звезды сошлись», в котором 30-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о непростых отношениях с матерью. Якобы певица бросалась на дочь с кулаками, душила, много лет подавляла и оскорбляла… А кроме того, сама подсадила Таню на «травку» и потом насильно упекла ее в психушку. (подробности)