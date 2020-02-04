Любовь Успенскую шантажируют компроматом с участием дочери

Вот уже несколько дней страна пристально следит за семейной драмой королевы шансона. Напомним, в воскресенье в эфир вышло скандальное телешоу «Звезды сошлись», в котором 30-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о непростых отношениях с матерью. Якобы певица бросалась на дочь с кулаками, душила, много лет подавляла и оскорбляла… А кроме того, сама подсадила Таню на «травку» и потом насильно упекла ее в психушку.

Как выяснилось, все эти заявления были сделаны под давлением со стороны редакторов программы: Плаксину три дня прятали от родных, провоцируя и выводя на откровения. Все это время Успенская искала родную дочь, обратившись к друзьям семьи — сотрудникам детективного агентства «Insider77.ru».

- Татьяну сначала держали в гостинице «Космос», где у телекомпании на чужое имя всегда забронирован номер, - рассказал kp.ru один из детективов. - Ее обрабатывали профессиональные психологи, которые втерлись в доверие к девушке и раскручивали ее на все более скандальные заявления. Надо сказать, что мы много лет знакомы с этой семьей и знаем, в каком тяжелом эмоциональном состоянии сейчас находится Таня. Она была очень красивой девушкой с длинными волосами, пела, писала картины. Но после падения с велосипеда в Коста-Рике она сломала челюсть, лишилась зубов и своей роскошной прически. Восстановление идет очень долго и конечно, Таня находится в глубокой депрессии. А тут еще поругалась с мамой. И хотя это была банальная бытовая ссора, она привела к страшным последствиям. Таня стала жертвой алчных и страшных людей. Телевизионщики забрали у нее телефон, поили ее алкоголем, хотя ей нельзя выпивать, возможно, давали какие-то препараты.

Когда детективы появились на пороге гостиницы, девушки там уже не было. Но сотрудники отеля опознали Плаксину и рассказали, что ее неотступно сопровождали несколько мужчин. Сама Таня к тому времени уже была на съемной квартире на окраине Москвы.

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- Когда они закончили с ней все свои съемки, то один из сотрудников канала просто продал нам за 100 тысяч рублей адрес местонахождения Татьяны, - продолжает источник «КП». - Мы приехали в эту квартиру — обшарпанную, как для бомжей - и обалдели: Таня была голодная, ей даже еды не оставили. Мы увидели ее в ужасном состоянии и сразу повезли домой к матери. Представьте — она идет по улице в расстегнутой куртке и никого не замечает, даже близких не узнает. Вот в каком она была состоянии.

Сейчас адвокаты Успенской готовят сразу 17 (!) исков в суд. А кроме того, по словам детектива, в полицию уже подано заявление о похищении и незаконном удержании Плаксиной группой лиц по предварительному сговору. Не исключено, что этот случай — не единственный: детективы уже нашли и других пострадавших. Однако, телевизионщики и не думали пугаться.

- Сейчас они запугивают Таню и Любовь Залмановну, - продолжает детектив. - Дело в том, что за несколько дней они наснимали кучу неприглядного материала и теперь шантажируют Успенскую. Мол, если она не придет к ним на эфир, этот компромат будет предан огласке. Вот какими методами они зарабатывают свои эксклюзивы.

Между тем, Любовь Успенская тоже не из пугливых — уже сегодня вечером она появится в передаче Андрея Малахова, чтобы расставить все точки над «i».

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