2020-02-05T18:29:29+03:00
Звезды

«Голоса нет и сплошная фанера»: Блогеры раскритиковали возвращение на эстраду 55-летней Ветлицкой

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Наталья не подготовилась к концерту
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Наталья Ветлицкая на сцене.Наталья Ветлицкая на сцене.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Наталья Ветлицкая в 90-е годы была законодательницей моды на российской эстраде. В «нулевые» красотка родила дочь и уехала на ПМЖ в Испанию.

Артистка в своем блоге критиковала Россию, но когда деньги кончились, удалила скандальные посты в Фейсбуке и вернулась на Родину. На заработки. Говорят, в планах у Натальи Ветлицкой два сольника в Москве и в Питере. И наверняка запланирован и «корпоративный чес». Телеведущий Алексей Остудин написал в своем Фейсбуке, что Ветлицкая, по слухам, просит за выступление на корпоративах аж три миллиона рублей.

А пока 55-летняя Наталья Ветлицкая после многолетнего молчания выступила на юбилее своего бывшего возлюбленного Димы Маликова.

Зрители были разочарованы. Во-первых, хоть и выглядит артистка прекрасно (стройная фигура, красивое лицо и пр.), но выбрала весьма спорный наряд в духе 70-х: блестящее платье и такие же блестящие сапоги. Во-вторых, пышный начес на малиновых волосах накинул певице лишних лет. Да, и платье-халат слегка полнило артистку.

Впрочем, блогеров больше удивил не наряд певицы, а то, что Наталья пела под фонограмму, порой даже не попадая в нее.

- Да, весьма провинциальное зрелище, — удивился возвращению Натальи Ветлицкой музыкальный критик Сергей Соседов. - Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами. Наташа совершенно не чувствует сцену и публику. Так можно петь только у себя дома, в испанской гостиной. После рюмашки, — резюмировал Сергей Соседов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нашествие одержимых моими волосами": располневшая Ветлицкая разобралась с бесцеремонными поклонниками

Первое выступление Натальи Ветлицкой после 15-летнего перерыва вызвало небывалый ажиотаж. Поклонники звезды 90-х не только разобрали ее пение на ноты, но и вторые сутки обсуждают блестящее платье-халат и лаковые ботфорты артистки. Но больше всего ей досталось за розовые волосы и укладку с начесом. Прошлись хейтеры танком и по "поплывшейю" фигуре некогда изящной знаменитости. Впрочем, как говорится, не на ту напали. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Британии начнут испытания вакцины против нового коронавируса на животных
Вице-адмирал США рассказал о росте потенциала российского флота
Вашингтон анонсировал переговоры с Москвой по контролю над вооружениями
«Медицина не должна поскальзываться»: известный блогер Ольга Шелест – о послании губернатора Самарской области
Путин призвал правительство добиться прорыва в дебюрократизации
В работе "Яндекса" произошёл сбой
Путин: Состав правительства у нас, я считаю, оказался оптимальным
В Китае мужчина скрыл поездку в Ухань и заразил коронавирусом семь человек
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Эрдоган: нападение на турецких военных начинает «новую эпоху» в Сирии
Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранцев из Китая