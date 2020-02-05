«Голоса нет и сплошная фанера»: Блогеры раскритиковали возвращение на эстраду 55-летней Ветлицкой

Наталья Ветлицкая в 90-е годы была законодательницей моды на российской эстраде. В «нулевые» красотка родила дочь и уехала на ПМЖ в Испанию.

Артистка в своем блоге критиковала Россию, но когда деньги кончились, удалила скандальные посты в Фейсбуке и вернулась на Родину. На заработки. Говорят, в планах у Натальи Ветлицкой два сольника в Москве и в Питере. И наверняка запланирован и «корпоративный чес». Телеведущий Алексей Остудин написал в своем Фейсбуке, что Ветлицкая, по слухам, просит за выступление на корпоративах аж три миллиона рублей.

А пока 55-летняя Наталья Ветлицкая после многолетнего молчания выступила на юбилее своего бывшего возлюбленного Димы Маликова.

Зрители были разочарованы. Во-первых, хоть и выглядит артистка прекрасно (стройная фигура, красивое лицо и пр.), но выбрала весьма спорный наряд в духе 70-х: блестящее платье и такие же блестящие сапоги. Во-вторых, пышный начес на малиновых волосах накинул певице лишних лет. Да, и платье-халат слегка полнило артистку.

Впрочем, блогеров больше удивил не наряд певицы, а то, что Наталья пела под фонограмму, порой даже не попадая в нее.

- Да, весьма провинциальное зрелище, — удивился возвращению Натальи Ветлицкой музыкальный критик Сергей Соседов. - Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами. Наташа совершенно не чувствует сцену и публику. Так можно петь только у себя дома, в испанской гостиной. После рюмашки, — резюмировал Сергей Соседов.

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Первое выступление Натальи Ветлицкой после 15-летнего перерыва вызвало небывалый ажиотаж. Поклонники звезды 90-х не только разобрали ее пение на ноты, но и вторые сутки обсуждают блестящее платье-халат и лаковые ботфорты артистки. Но больше всего ей досталось за розовые волосы и укладку с начесом. Прошлись хейтеры танком и по "поплывшейю" фигуре некогда изящной знаменитости. Впрочем, как говорится, не на ту напали. (подробности)