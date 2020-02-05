Дочь Любови Успенской отказалась мириться с мамой: «Все, что я хочу - это чтобы мы были с ней врозь!»

«Мы с ней повздорили, но это была обычная ссора, я даже не знала, что меня ждет...» - говорит Любовь Успенская. Пять дней Успенская не знала, где ее дочь, а теперь, когда Татьяну детективы вернули в дом матери, она вновь решила уйти.

Помирить мать и дочь попытался Андрей Малахов - этот эфир покажут сегодня вечером в программе «Прямой эфир».

«Я живу как в аду. У меня доктора не уходят из дома: мне все время плохо, все время состояние будто я умираю, сегодня мой последний день. Давление на грани инсульта... - жалуется Успенская Малахову. - Я полтора года не живу... Каждый день плачу, нормально не сплю ночью, я принимаю по восемь таблеток от головной боли. Что с ней происходит - я не знаю...»

Проблемы начались после того, как Татьяна упала с велосипеда и сломала челюсть: после этого была череда операций, но здоровье Плаксиной не восстановилось. Успенская признала, что потакала дочери во всем - тратила огромные деньги на увлечения и путешествия дочки, Таня никогда нигде не работала. А незадолго до падения с велосипеда, девушка могла участвовать в ритуале аяваску - во время которого употребляют галлюциногенные отвары.

Малахов обращается к Татьяне: «Попроси у мамы прощение!».

Но девушка отказывается: «Я понимаю, что нам надо идти врозь - это единственный выход. Я боялась за свою жизнь, что ты меня куда-то закроешь.. Иногда любовь подавляет. Может быть ты это не чувствовала... Это был крик души! (Плаксина говорит о своем скандальном интервью — прим. Авт.). Все, что я хочу - это чтобы мы были врозь!»

Татьяна говорит, что хочет уехать в другую страну. И о примирении с матерью какое-то время не может быть и речи. Правда не уточняет на какие деньги она будет жить самостоятельно. Кажется, что девушка повторяет заученные фразы. На вопросы Успенской показать, где следы от того, как она ее душила, Татьяна не знает, как отвечать.

В итоге прощение просит Любовь Успенская: «Таня, прости, что я тебя чересчур сильно любила... Ты свободна - делай что хочешь. Больше чем ты сделала, ты мне не навредишь. Я не могу тебя простить!».

Успенская имеет ввиду скандальное интервью дочери, в котором она рассказала, что мать ее запирает дома и даже душит. Успенская это отрицает.

Домработница певицы рассказала, что Таня всегда жила, как хотела, никто ее не запирал:

«Люба всегда говорила, что лишь бы Танечка всегда была счастлива. Но когда с ней случилась эта авария, она упала, разбила челюсть.... Конечно, тогда Люба стала думать, что наверное дает ей слишком много свободы: началось курение, другое видение мира... Конечно же, Люба стала этому препятствовать: пока ты не вылечишься, не поставишь зубы - ты будешь находится под моим надзором, ты никуда сейчас не поедешь из дома. Но разве это является тем, что ее держат под замком ? Тем более душат? Не знаю, что это - покурила что-то или это больной разум уже: не знаю, как можно была сказать, что ее мама душит. Люба никогда ее не душила!».

Любовь Успенская в отчаянии:

«Я сегодня не узнаю свою дочь. Это не Таня, которую я боготворила, которая была моей музой. Все это время пока она была в тяжелом состоянии я пыталась скрыть... не ее состояние, я всегда подозревала, что негодяи какие-то воспользуются этим положением тяжелым. Поэтому я это всячески пыталась скрывать. Я писала: «Моя Танечка находится на лечении, мы лечимся, мы надеемся... Мы верим, что она будет здорова. Она не уверена в себе сейчас в связи с тем, что у нее нет зубов. Постоянно меняется настроение. Я с этим все время жила, я даже на концертах - а у меня с ней звонки, я всегда знала, что она делает. У меня с Таней такие отношения всегда были - я бы любого убила, кто мог ее обидеть... Всегда очень бережно к ней относилась, зная, что она ранимая. Тем более в таком положении. И когда она вызвала полицию, полиция не смогла въехать сюда - я была дома, не понимала, зачем она это сделала: может быть хотела уйти, и думала, что я ее не выпущу... Я понимала, что у нее что-то происходит с головой, и кто-то ею занимается. Короче, она находится в доме: никто ее не держит, не закрывает. Она сегодня зомбирована, я не могу найти с ней общий язык.

После того, как Татьяна вызвала полицию и случилась ее ссора с матерью, Любовь в отчаянии сказала:

«Если хочешь - уходи. Ты уже все мосты сожгла. Она собралась и ушла, ее никто не держал. Если бы я знала, что там план серьезный, тогда конечно я бы ее держала...»

Собственных средств на то, чтобы построить жизнь у неработающей молодой женщины нет. Тем не менее Татьяна говорит, что отношения с матерью она сможет наладить, спустя годы. Между тем продолжает жить в особняке Успенской, где ее никто не запирает.

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