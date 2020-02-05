2020-02-05T19:29:49+03:00
Спорт

Геннадий Орлов: ФИФА без ВАДА разберётся с допингом в футболе

Известный футбольный эксперт поделился своим мнением о возможном недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу
Александр ЕФИМОВ
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Телекомментатор Геннадий Орлов. Фото Данила Шостак/ТАССТелекомментатор Геннадий Орлов. Фото Данила Шостак/ТАСС
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал, какой наихудший результат может ждать национальную футбольную команду в связи с неутихающим допинговым скандалом.

- Надо ждать официальных ответов. Что обсуждать необсуждаемое? Какие документы будут приняты, так всё и будет. В зависимости от того, как поведёт себя ВАДА, Международный олимпийский комитет. Потому что ФИФА связана с МОК. Есть спортивное сообщество. Но пока никаких угроз нет. Опытный Вячеслав Колосков, который в Международной федерации футбола знает всех и его все знают, говорит, что пока нет никаких рисков. Надо больше ему доверять. Хотя всё может произойти. В то же время мы проводим несколько матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

ФИФА идёт на воссоединение с Международной антидопинговой организацией, так как это тренд. Но ведь офицеры по этим допингёрам, по всем историям, у ФИФА свои. И они были всегда независимыми, в стороне , ВАДА на них никак не влияла. Но сейчас федерация футбола говорит, что да, мы будем сотрудничать с мировым антидопинговым агентством. Но на самом деле Международная футбольная федерация сама способна разобраться с нечистыми спортсменами. И сколько проб ни было взято у российских футболистов после каждого матча, нарушений выявлено не было. Надо сказать, что в других командах - тоже. Футбол - это такой вид спорта, что здесь вот эти всякие виды препаратов, которые подходят лыжникам, легкоатлетам, они не нужны. В этом смысле футбол чист, по сравнению с другими видами спорта... плавание, велосипед, лёгкая атлетика. Поэтому мы в какой-то степени можем быть спокойны, учитывая всю ситуацию, которая складывается. Посмотрим, в конце концов, самое большое наказание, которое может быть, что мы будем играть в национальной форме, но не будет подниматься флаг России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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