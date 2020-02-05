Почему от арабского телеканала появилась новость об отлучении сборной России от ЧМ-2022 по футболу

Сборная России по футболу сама того не ожидая на полчаса оказалась в эпицентре бурного скандала. Арабский телеканал beIN SPORTS в своем twitter-аккаунте внезапно сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило российскую национальную команду от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

В сборной России, конечно, удивились, но отреагировали спокойно — там привыкли про себя читать много чего интересного, но часто не имеющего ничего общего с действительностью. И на этот раз больше изумляло то, что кому-то пришло в голову перевести арабскую вязь из твиттера никому в России неизвестного ТВ-канала. Удивились и в РФС — там никаких сигналов насчет отстранения не получали. Но больше всего удивились в ФИФА — Международной федерации футбола, которая и проводит чемпионаты мира.

«У нас нет никакой новой информации, - озадаченно заявили в штаб-квартире ФИФА, когда на нее обрушился шквал звонков из России. - Нам нечего добавить к тому заявлению, которое мы сделали в декабре».

В декабре ФИФА как раз комментировало вердикт ВАДА, которое действительно хочет отстранить Россию на четыре года от всех Олимпиад и чемпионатов мира. В Международной федерации футбола говорили что мы мол в контакте с ВАДА, и попросим их уточнить, что они имели в виду. Но по всему выходило, что участвовать сборная России в отборочном турнире сможет в любом случае, и будет делать это под своим флагом. А уж потом, если отберется на ЧМ-2022, тогда в ФИФА и будут думать что с нами делать. И то, если санкции ВАДА вступят в силу.

Все это было в декабре. И по всему выходило, что арабский телеканал только сейчас добрался до новостей двухмесячной давности. С тех пор с санкциями ничего не ясно. Напомним, что в Лозанне сейчас только готовятся к судебным слушаниям, на которых Всемирное антидопинговое агентство попытается заставить Россию принять отлучение от спорта. И далеко еще не факт, что суд посчитает полномочия ВАДА достаточными, чтобы налагать подобные дисквалификации на целую страну.