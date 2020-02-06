Кома в два приема

Человек ко многому привыкает. Сперва ему кажется, что телефон без трубки на проводочке - это чудо. Потом ему подавай, чтобы телефон был плоский, без кнопок да еще и фотографировать умел.

Казалось бы, при чем здесь кома?

Скажите, много ли мы знаем примеров из старой литературы, когда кто-то в кому бы впадал? Белоснежка с Мертвой царевной и Спящей красавицей? Сам факт, что мы воспринимали это как нечто небывалое, говорит о многом. Кажется, в нашей стране кома стала обычным делом вместе с приходом сериала «Санта-Барбара» и боевика из прошлого века с участием Стивена Сигала. Сперва все ахнули, удивились аппаратам жизнеобеспечения, дальше даже удивляться перестали. Сейчас же можно увидеть, как в кому впадают все кому не лень - вспышка справа, вспышка слева, лет пять из жизни, как листва с куста. Видимо, создатели нового сериала с Любовью Толкалиной «Поздний срок» на Первом прочувствовали, что одной комой уже не взять.

Актриса Любовь Толкалина в сериале "Поздний срок".

Они умудрились всего в 8 серий впихнуть все существующие сериальные ходы сразу.

Провинциалка приезжает завоевывать Москву. Она журналистка. Ее мужа за журналистское расследование почти убивают, но он впадает-таки в кому. За покушение сидит подставленный мужичок, перед смертью вызывает на встречу Толкалину в ночи и рассказывает ей, что все «неспроста». Параллельно у героя актера Кирилла Гребенщикова, полицейского, алкоголизм из-за жены и сына, он груб и ни во что не верит. Также журналистка становится бизнесвумен - владелицей информационного агентства. Беременеет не от мужа. Находится в плохих отношениях с сыном мужа от первого брака. Подвергается нападению киллера. Муж выходит из комы, но его тут же убивают. Конечно, Толкалину обвиняют в убийстве и отправляют в камеру. Где-то мы это уже видели? Да где только не...

Толкалина страдает, чего не скажешь о ее макияже. Вернется с похорон, ляжет спать, проснется - а укладка уже в порядке и тушь не размазана по лицу. Похоже, у нее есть специально обученная подушка-стилист. Ну и предметы в загородном доме по ночам, как в «Красавице и чудовище», под веселые песни драят лестницы. Естественно, ни один журналист в информационном агентстве со статьями не возится. Они только на планерки ходят по утрам, где оживленно сплетничают. А зарабатывают хорошо, особняков понастроили в рублевских масштабах.

Иногда мне кажется, что сценарии к таким сериалам пишут любители пасьянса «косынка». Только на картах написано: «кома», «тюрьма», «беременность», «злой бизнес-партнер», «предатель из ближнего круга», «загс», «угроза выкидыша», «похищение героини или ребенка». И далее по списку. Главное, чтобы все сошлось к хеппи-энду финальному. Где, чтобы сделать заявку на следующий сезон, надо обязательно сказать: а злодей-то ненастоящий.

«Поздний срок». Четверг, 21.30 (финальные серии).

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Что может быть интереснее, чем просто мелодрама? Правильно, мелодрама про журналистов. Сериал «Поздний срок» (Первый канал) как раз об этом - здесь нас ждет сюжетец в духе «Москва слезам не верит» про селфмейд-вумен, которая покоряет и Москву, и популярнейшую газету, и, разумеется, сердце главного редактора. Роль журналистки Леры Соколовой, стремящейся к успеху любой ценой, досталась Любови Толкалиной. (подробности)