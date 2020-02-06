А Победу тоже переименуем?

Это уже становится такой же традицией, как новогодний поход Жени Лукашина в баню. Только не раз в год, а гораздо чаще в публичное пространство с упорством, достойным лучшего применения, вбрасывается идея переименовать улицы и города, вынести Ленина из Мавзолея, прекратить праздновать Победу и так далее.

Непонятно, что от этого изменится, кроме появления новой статьи расходов, связанных с переименованиями, - дома станут чище и веселее, улицы краше или в подъездах перестанут бухать и колоться? Но - переименовать. Большевики, дескать, украли детство, юность и зрелые годы (Греты Тунберг в борьбе за эко... простите, с коммунизмом) и даже помереть достойно не дают в городе Киров на улице Ленина. Или же всерьез верят, что «как вы лодку назовете, так она и поплывет»?

Свежий пример Украины - где декоммунизация прошла таким всесокрушающим маршем, что оставила после себя руины не меньшие, чем революция и гражданская война, ничему не учит?

Стихийный снос памятника Ленину в Киеве, декабрь 2013 года.Фото: EAST NEWS

Как объяснить, что перекрашивание сортира никак не влияет на амбре вокруг и содержимое внутри? И что те, кто раньше гадил на памятник Ленину, теперь точно так же плюют на него, уже переделанного в Шевченко?

Самое интересное, что выступающие против большевиков не понимают, что сами исповедуют те же нетерпимость и собственную исключительность, свойственные тем же большевикам. Что стоит только начать, а потом не будет удержу в переименованиях и сносах за ради великой цели. Фанатичная одержимость одержит верх.

Выступая за декоммунизацию памяти, эти люди по факту отрицают огромную часть истории своей страны. Как те же самые большевики, которые хотели начать с чистого листа, но так и не сумели этого сделать. Осознавшие в конце концов, что они (и все мы) пигмеи на фоне великой истории великой страны. Для меня же история России ценна вся. И княжеств, и царства, и империи, и, конечно, Советского Союза, и нынешней России. Со всеми перегибами, косогорами, победами и провалами. И ни одну страницу из этой истории выбрасывать нельзя. Иначе можем повторить не столько хорошее, сколько плохое, чего впору стыдиться.

А они и от Победы готовы отказаться?

Или нет?

Ведь под руководством тех самых противных большевиков была одержана самая отчаянная Победа в самой колоссальной войне в истории человечества.

Празднование Дня Победы в Уфе.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Могу только посоветовать: если хочется переименовать - сначала идите и постройте свое. Новый город, улицу, завод. И называйте их как хотите. А то, что не вами строилось, не вам и сносить.

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