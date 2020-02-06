Мы живем в казенном доме, где еще командует Советская власть

КИРОВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЕГО

Недавно я разглядывал фоторепортаж очередного путешественника: замечательный город на Крайнем Севере среди кинематографических гор, уютный и суровый, идеальная площадка для меланхолического детектива в скандинавском духе.

Город называется Кировск.

И я с какой-то обреченной тоской подумал - ну почему Кировск-то?

Почему даже где-то на краю света, у ледяных морей, русская земля должна хранить память о каком-то давно забытом, в сущности, большевике?

Почему в его честь названа значительная часть России, и в том числе бедная наша Вятка?

Чем мы так обязаны Кирову в двадцать первом веке, а?

Или другое: пришла новость о том, что на Знаменской площади в Петербурге (и называется она, к сожалению, уже не Знаменской, а Знаменскую церковь на ней большевики давно снесли) хотели было заново поставить известный памятник Александру Третьему работы Паоло Трубецкого, да вот не поставят. Власти испугались. Коммунисты и ветераны (а именно «ветеран» 1939 года рождения) - против.

Памятник Императору Александру III работы Паоло Трубецкого сейчас стоит во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.Фото: ru.wikipedia.org

А то и прямо гадят: то на памятник Солженицыну, то на мемориальную доску Колчаку.

И хочется сказать в сердцах: как же вы надоели, советские кровососы.

ВЕЧНЫЙ НАШ ТИПОВОЙ ЛЕНИН

Весь бывший Советский Союз, вся Восточная Европа, все бывшие строители коммунизма давно похоронили эту печальную эпоху и переключились на свою национальную историю. Они все называют улицы и города, ставят памятники и вешают таблички - в честь своих собственных национальных героев: генералов и просветителей, политиков и ученых, благотворителей и святых.

И только наша несчастная Россия обречена бесконечно тащить за собой все советское наследство, отвечать за все его грехи и нескончаемо славить палачей двадцатого века, всех этих Бела Кунов, Войковых и Дзержинских.

Почему до сих пор в каждом русском городе стоит бессмысленный типовой Ленин? Кого и куда он зовет своей зажатой в руке кепкой? Как он вообще соотносится с нашей жизнью двадцать первого века? Мы что, и сейчас веруем в коммунизм? В борьбу с религией и буржуазией? Какие заветы вождя нам так дороги и милы, что мы никак не можем выбросить его на помойку?

СОЛЖЕНИЦЫН ПОТОРОПИЛСЯ

Но если бы только Ленин.

Русские города, поселки, села буквально загажены всем мировым интернационалом, какой-то унылой абракадаброй «50-летия Октября» и прочего Бебеля с Кларой Цеткин. Какое все это имеет отношение к русской исторической памяти?

Идолы и священные символы мертвой и враждебной нам религии продолжают оставаться неприкосновенными - «чтобы никого не обидеть».

Хочется спросить: а своим существованием они не оскорбляют память о миллионах людей, которых советский строй разными способами безвинно сгубил и сгноил?

Разумеется, нужно сделать несколько важных поправок.

Эстетически ценные памятники, ставшие частью истории русского искусства, вроде «Рабочего и колхозницы» - отдельная история.

Памятники и другие формы мемориализации советских деятелей, сделавших что-то нужное, героическое вне или безотносительно коммунизма, ВКП(б) - КПСС, ВЧК - НКВД и т. п. - я имею в виду военных, изобретателей, космонавтов, - тоже отдельная история.

То и другое может и должно жить в настоящем и будущем безотносительно отношения к большевизму.

Но кровавые упыри и массовые убийцы-то нам зачем?

В августе 1991-го толпа уже валила памятник Дзержинскому на Лубянке (в итоге его демонтировали и увезли в парк «Музеон»). Но статуи Ленина во многих городах страны до сих пор стоят... Фото: Борис КАУФМАН/РИА Новости

Много лет назад, еще в прошлом веке, Солженицын сказал: часы коммунизма свое отбили.

Тогда это казалось самоочевидным, а теперь уже понятно, что Александр Исаевич поторопился.

Мы по-прежнему живем в казенном доме, который принадлежит Советской власти.

Мы не имеем права трогать ее вещи, заменять мебель, перекрашивать стены, снимать с них ее любимые фотографии с трупами и сапогами в крови.

Мы должны вести себя как можно тише и лояльнее, ведь она тут командует даже посмертно, уже из ада.

Дорогая Советская власть!

Уходи уже наконец, а?

Салют пионеров у памятника Ленину в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У НАС ЕСТЬ КОГО ВСПОМНИТЬ

Хватит заедать жизнь тем, кто не верит уже ни в марксизм-ленинизм, ни в диалектический материализм, ни в научный атеизм, ни в кавалерийскую атаку на капитал, ни в коллективизацию.

У нас есть, к счастью, кому поставить памятник, в честь кого назвать улицу, город, село, кому посвятить мемориальную табличку или просто вспомнить добрым словом.

У нас есть - помимо Толстого и Достоевского, Гагарина и Королева, Чуйкова и Рокоссовского - Аксаковы и Хомяков, Константин Леонтьев и Розанов, Суворин и Феофан Затворник, Витте и Столыпин, Марков и Дроздовский, Шульгин и Солоневич - и еще многие, многие другие замечательные русские люди разных профессий и эпох, которые прекрасно заменят террористов и бандитов в отечественном пейзаже.

И если некоторые их имена и фамилии (в том числе из перечисленных) кому-то до сих пор неизвестны - так это именно потому, что их место в русской истории, географии и топографии до сих пор занято нескончаемыми партийными работниками и мастерами красного террора.

Уйди, Советская власть.

Ты отожрала у нас почти весь двадцатый век.

Так отвяжись от нас хоть в двадцать первом.

Митинг коммунистов у памятника Ильичу в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А Победу тоже переименуем?

Охота к переименованиям сродни фанатичной одержимости и ведет к отказу от своей истории. (подробности)

Вопрос дня: А что нам делать с памятниками?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А что нам делать с памятниками?

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

- Оставлять - сохранять историческую память. Заменять - давать право на жизнь сегодняшнему дню. Надо решать в каждом отдельном случае. И не топором, а после тщательного анализа. Когда в Москве переименовывали улицы и сносили памятники - чувства меры не хватало. Досталось, например, Толстому Алексею. Площадь Сталинградской битвы в Париже - это символ победы в жесточайшем сражении Второй мировой, но не символ тоталитаризма. Это пример культуры в отношении памятников.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Страна большая, памятники разные. Что касается наследия «проклятого прошлого» вроде памятников Сталину - я против. А то, что улицам Горького и Калинина вернули имена Тверская и Арбат, - это правильно! Это возвращение к старому доброму времени, что связано с настоящей историей.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший график Гознака:

- В других странах люди памятники оставляют, невзирая на шлейф, который тянется, так зачем вычеркивать фрагменты истории? В том же Китае памятники Мао Цзэдуну стоят по всей стране, несмотря на разное к нему отношение.

Алексей КУДЕЛИН (Вася ЛОЖКИН), художник-блогер:

- Я бы не стал никакие памятники сносить. Это наша история, и ее нельзя зачеркнуть. Что касается наименований городов, здесь надо спрашивать у жителей: хотят они этого или нет. Спросите у народа: желают они жить в Вятке или в Кирове?

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:

- Как историк по образованию могу сказать - с памятниками нельзя бороться. Даже если они не очень хорошим людям. Памятников вроде монумента Дзержинскому на Лубянке было немного. Его память - ужасающая. А вот Киров ничего плохого не сделал, а в Вятке он родился. Если памятники в эстетическом плане достойны стоять на площадях - ладно. А вот в Питере у завода «Красный выборжец» стоит малюсенький уродливый памятник Ленину - так пусть компетентная комиссия скульпторов решит его судьбу.

Марина, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Живу в Москве на улице Рогова, про то, что это первый мэр Москвы при большевиках, мало кто знает, потому переименовывать не собираются.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А Победу тоже переименуем?

Охота к переименованиям сродни фанатичной одержимости и ведет к отказу от своей истории. (подробности)