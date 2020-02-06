Мы живем в казенном доме, где еще командует Советская власть
КИРОВ ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЕГО
Недавно я разглядывал фоторепортаж очередного путешественника: замечательный город на Крайнем Севере среди кинематографических гор, уютный и суровый, идеальная площадка для меланхолического детектива в скандинавском духе.
Город называется Кировск.
И я с какой-то обреченной тоской подумал - ну почему Кировск-то?
Почему даже где-то на краю света, у ледяных морей, русская земля должна хранить память о каком-то давно забытом, в сущности, большевике?
Почему в его честь названа значительная часть России, и в том числе бедная наша Вятка?
Чем мы так обязаны Кирову в двадцать первом веке, а?
Или другое: пришла новость о том, что на Знаменской площади в Петербурге (и называется она, к сожалению, уже не Знаменской, а Знаменскую церковь на ней большевики давно снесли) хотели было заново поставить известный памятник Александру Третьему работы Паоло Трубецкого, да вот не поставят. Власти испугались. Коммунисты и ветераны (а именно «ветеран» 1939 года рождения) - против.
Памятник Императору Александру III работы Паоло Трубецкого сейчас стоит во дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге.Фото: ru.wikipedia.org
А то и прямо гадят: то на памятник Солженицыну, то на мемориальную доску Колчаку.
И хочется сказать в сердцах: как же вы надоели, советские кровососы.
ВЕЧНЫЙ НАШ ТИПОВОЙ ЛЕНИН
Весь бывший Советский Союз, вся Восточная Европа, все бывшие строители коммунизма давно похоронили эту печальную эпоху и переключились на свою национальную историю. Они все называют улицы и города, ставят памятники и вешают таблички - в честь своих собственных национальных героев: генералов и просветителей, политиков и ученых, благотворителей и святых.
И только наша несчастная Россия обречена бесконечно тащить за собой все советское наследство, отвечать за все его грехи и нескончаемо славить палачей двадцатого века, всех этих Бела Кунов, Войковых и Дзержинских.
Почему до сих пор в каждом русском городе стоит бессмысленный типовой Ленин? Кого и куда он зовет своей зажатой в руке кепкой? Как он вообще соотносится с нашей жизнью двадцать первого века? Мы что, и сейчас веруем в коммунизм? В борьбу с религией и буржуазией? Какие заветы вождя нам так дороги и милы, что мы никак не можем выбросить его на помойку?
СОЛЖЕНИЦЫН ПОТОРОПИЛСЯ
Но если бы только Ленин.
Русские города, поселки, села буквально загажены всем мировым интернационалом, какой-то унылой абракадаброй «50-летия Октября» и прочего Бебеля с Кларой Цеткин. Какое все это имеет отношение к русской исторической памяти?
Идолы и священные символы мертвой и враждебной нам религии продолжают оставаться неприкосновенными - «чтобы никого не обидеть».
Хочется спросить: а своим существованием они не оскорбляют память о миллионах людей, которых советский строй разными способами безвинно сгубил и сгноил?
Разумеется, нужно сделать несколько важных поправок.
Эстетически ценные памятники, ставшие частью истории русского искусства, вроде «Рабочего и колхозницы» - отдельная история.
Памятники и другие формы мемориализации советских деятелей, сделавших что-то нужное, героическое вне или безотносительно коммунизма, ВКП(б) - КПСС, ВЧК - НКВД и т. п. - я имею в виду военных, изобретателей, космонавтов, - тоже отдельная история.
То и другое может и должно жить в настоящем и будущем безотносительно отношения к большевизму.
Но кровавые упыри и массовые убийцы-то нам зачем?
В августе 1991-го толпа уже валила памятник Дзержинскому на Лубянке (в итоге его демонтировали и увезли в парк «Музеон»). Но статуи Ленина во многих городах страны до сих пор стоят... Фото: Борис КАУФМАН/РИА Новости
Много лет назад, еще в прошлом веке, Солженицын сказал: часы коммунизма свое отбили.
Тогда это казалось самоочевидным, а теперь уже понятно, что Александр Исаевич поторопился.
Мы по-прежнему живем в казенном доме, который принадлежит Советской власти.
Мы не имеем права трогать ее вещи, заменять мебель, перекрашивать стены, снимать с них ее любимые фотографии с трупами и сапогами в крови.
Мы должны вести себя как можно тише и лояльнее, ведь она тут командует даже посмертно, уже из ада.
Дорогая Советская власть!
Уходи уже наконец, а?
Салют пионеров у памятника Ленину в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
У НАС ЕСТЬ КОГО ВСПОМНИТЬ
Хватит заедать жизнь тем, кто не верит уже ни в марксизм-ленинизм, ни в диалектический материализм, ни в научный атеизм, ни в кавалерийскую атаку на капитал, ни в коллективизацию.
У нас есть, к счастью, кому поставить памятник, в честь кого назвать улицу, город, село, кому посвятить мемориальную табличку или просто вспомнить добрым словом.
У нас есть - помимо Толстого и Достоевского, Гагарина и Королева, Чуйкова и Рокоссовского - Аксаковы и Хомяков, Константин Леонтьев и Розанов, Суворин и Феофан Затворник, Витте и Столыпин, Марков и Дроздовский, Шульгин и Солоневич - и еще многие, многие другие замечательные русские люди разных профессий и эпох, которые прекрасно заменят террористов и бандитов в отечественном пейзаже.
И если некоторые их имена и фамилии (в том числе из перечисленных) кому-то до сих пор неизвестны - так это именно потому, что их место в русской истории, географии и топографии до сих пор занято нескончаемыми партийными работниками и мастерами красного террора.
Уйди, Советская власть.
Ты отожрала у нас почти весь двадцатый век.
Так отвяжись от нас хоть в двадцать первом.
Митинг коммунистов у памятника Ильичу в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
А Победу тоже переименуем?
Охота к переименованиям сродни фанатичной одержимости и ведет к отказу от своей истории. (подробности)
Вопрос дня: А что нам делать с памятниками?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
ВОПРОС ДНЯ
А что нам делать с памятниками?
Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:
- Оставлять - сохранять историческую память. Заменять - давать право на жизнь сегодняшнему дню. Надо решать в каждом отдельном случае. И не топором, а после тщательного анализа. Когда в Москве переименовывали улицы и сносили памятники - чувства меры не хватало. Досталось, например, Толстому Алексею. Площадь Сталинградской битвы в Париже - это символ победы в жесточайшем сражении Второй мировой, но не символ тоталитаризма. Это пример культуры в отношении памятников.
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Страна большая, памятники разные. Что касается наследия «проклятого прошлого» вроде памятников Сталину - я против. А то, что улицам Горького и Калинина вернули имена Тверская и Арбат, - это правильно! Это возвращение к старому доброму времени, что связано с настоящей историей.
Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший график Гознака:
- В других странах люди памятники оставляют, невзирая на шлейф, который тянется, так зачем вычеркивать фрагменты истории? В том же Китае памятники Мао Цзэдуну стоят по всей стране, несмотря на разное к нему отношение.
Алексей КУДЕЛИН (Вася ЛОЖКИН), художник-блогер:
- Я бы не стал никакие памятники сносить. Это наша история, и ее нельзя зачеркнуть. Что касается наименований городов, здесь надо спрашивать у жителей: хотят они этого или нет. Спросите у народа: желают они жить в Вятке или в Кирове?
Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:
- Как историк по образованию могу сказать - с памятниками нельзя бороться. Даже если они не очень хорошим людям. Памятников вроде монумента Дзержинскому на Лубянке было немного. Его память - ужасающая. А вот Киров ничего плохого не сделал, а в Вятке он родился. Если памятники в эстетическом плане достойны стоять на площадях - ладно. А вот в Питере у завода «Красный выборжец» стоит малюсенький уродливый памятник Ленину - так пусть компетентная комиссия скульпторов решит его судьбу.
Марина, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Живу в Москве на улице Рогова, про то, что это первый мэр Москвы при большевиках, мало кто знает, потому переименовывать не собираются.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
А Победу тоже переименуем?
Охота к переименованиям сродни фанатичной одержимости и ведет к отказу от своей истории. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU