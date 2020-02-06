2020-02-06T04:30:26+03:00
Звезды

Умер Кирк Дуглас – старейший актер Голливуда

Легендарный «Спартак» Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа, скончался в возрасте 103 лет [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легендарному актёру Кирку Дугласу было 103 годаЛегендарному актёру Кирку Дугласу было 103 годаФото: REUTERS
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В среду, 6 февраля, умер Кирк Дуглас – человек-легенда, старейший актер Голливуда, снявшийся в почти сотне кинофильмов. Печальную весть о смерти «последней великой звезды золотого века Голливуда» сообщила газета The Guardian со ссылкой на его сына Майкла Дугласа.

Два знаменитых голливудских актера, два Дугласа – Кирк и Майкл Фото: REUTERS

Два знаменитых голливудских актера, два Дугласа – Кирк и МайклФото: REUTERS

В своем заявлении он отмечает, что его отец «для всего мира был легендой, актером из золотого века кино», гуманистом и справедливым человеком с собственными убеждениями, с которого брали пример. А для него с братьями Джоэлом и Питером – просто папой, для внуков и правнуков – замечательным дедушкой, прекрасным мужем для своей жены Энн.

«Кирк хорошо прожил свою жизнь, он оставил для будущих поколений наследие в кино и войдет в историю, как известный филантроп, который работал, чтобы помогать обществу и принести мир на планету», - приводит слова Майкла Дугласа Guardian.

Кирк Дуглас прожил красивую и плодотворную жизнь Фото: REUTERS

Кирк Дуглас прожил красивую и плодотворную жизньФото: REUTERS

Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения, и которые всегда будут правдой; «Папа, я так сильно тебя люблю и горжусь тем, что я твой сын», - сказал Дуглас-младший.

Майкл Дуглас с отцом Фото: REUTERS

Майкл Дуглас с отцомФото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Кирк Дуглас – известный актер, обладатель таких престижных кинопремий как «Оскар», «Золотой глобус» и многих других, а также филантроп, который пожертвовал миллионы долларов на благотворительность, автор десятка романов и мемуаров, в свое время он был послом доброй воли США.

Среди его многочисленных работ в кино – фильмы «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни» и «Спартак» – одной из самых дорогостоящих лент в истории Голливуда.

Кирк Дуглас – не настоящее имя актера. Когда-то легенду экрана звали Исер Данилович. Он родился в Америке в бедной многодетной еврейской семье, эмигрировавшей из города Чаусы Могилевской губернии. Родители будущего актера переехали в США из Российской империи в 1910 году, через два года после свадьбы.

Закончив школу, Исер отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую Академию драматических искусств. Платить за обучение он не мог, но талантливому студенту назначили стипендию. Там же ему посоветовали сменить имя – так появился псевдоним Кирк Дуглас.

До последнего дня он был очень жизнерадостным человеком, сохранял бодрость духа и говорил, что у него большие планы, собирался потратить на благие цели большую часть своего 80-миллионного состояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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