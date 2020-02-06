Завод Vestas и Роснано выпустил 150-ю лопасть для ветроустановок

В Ульяновске на заводе РОСНАНО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» прошла торжественная церемония по случаю выпуска 150-й лопасти ветроустановки. О значимости события говорит тот факт, что в мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Ульяновск – родина ветров

Ульяновская область по праву считается «столицей» отечественной ветроэнергетики. В январе 2018 года здесь запустился первый в нашей стране ветропарк, поставляющий электроэнергию в единую энергосистему. Его инвестором выступила финская энергокомпания «Фортум». Годом позже совместный проект Роснано и «Фортума» – «Фонд развития ветроэнергетики» – запустил здесь второй ветропарк уже на базе отечественного оборудования. Таким образом, всего за год в области было введено 85 МВт зеленой ветрогенерации, которые покрывают 8% энергетических потребностей региона. Стартовав в Ульяновске, Фонд развития ветроэнергетики планирует в ближайшие 4 года построить ветропарки общей мощностью более 1800 МВт еще в десятке регионов.

Параллельно Роснано с технологическими партнерами развивает производство оборудования для новой отрасли. Так на Ульяновской земле на базе авиационного кластера появилось первое в России производство композитных лопастей для турбин ветроустановок, созданное в партнерстве с другим зарубежным гигантом – датской компанией Vestas. Габариты лопастей, изготавливаемых здесь, поражают. Их длинна - 62 метра, что сравнимо с высотой 24 этажной панельки. Для таких габаритов, она весит всего ничего – 12 тонн. Лопасти предназначены для ветроустановок мощностью от 3,6 до 4,2 МВт. Объем инвестиций составил более 2 млрд рублей.

По словам директора завода Кимала Юсупова, трансфер технологий Vestas успешно завершен, предприятие вышло на серийный объем производства. «Уверен, что в этом году нам удастся выпустить более 250 штук лопастей, что позволит удовлетворить растущий спрос российского рынка ветрогенерации», - отметил он. Планируется, что к 2021 году эти объемы будут удвоены и предприятие сможет выпускать до 500 лопастей ВЭУ ежегодно.

Сделано в России

Зачем вообще нужны такие предприятия в России? Согласно государственной программе поддержки ВИЭ к 2024 году в России должно быть введено в эксплуатацию 3,35 ГВт ветроэлектростанций. Но есть и важное условие – не мене 65% оборудования новых станций должно быть произведено в нашей стране. Уже известно, что программа будет продлена аж до 2035 года. При этом требования к инвесторам ужесточатся. Ветроустановка должна стать российской на 90%.

Похоже, инвесторы готовы к растущим требованиям: РОСНАНО и Vestas уже локализовали в России производства гондол, башен и лопастей ВЭУ. И стремятся все больше использовать отечественные сырье и материалы. Например, основной материал лопасти – стеклоткань поставляется с завода в Гусь-Хрустальном. Прорабатывается возможность наладить собственное производство остальных композитных изделий лопасти. Более того, в этом году РОСНАНО объявило, что ищет новых партнеров среди отечественных энергомашиностроителей для локализации «сердца» ветроустановки» - электротехнического оборудования.

Фото: Пресс-служба Губернатора Ульяновской области.

Кадры решают все

Совсем неудивительно, что именно Ульяновский государственный университет стал одним из разработчиков специализированных образовательных программ по ветроэнергетике, наряду с МГТУ им. Н.Э.Баумана и Фондом инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Они ориентированы на подготовку специалистов, которые занимаются разработкой проектов ветропарков и предпроектной подготовкой площадки для их строительства, возведением ветроустановок, их эксплуатацией и сервисным обслуживанием, проектированием и производством компонентов ВЭУ. Разумеется, ни одной из этих специальностей раньше в России просто не было.

«Благодаря проекту локализации лопастей в регионе создано еще одно высокотехнологичное предприятие, лидер в производстве компонентов для возобновляемой энергетики, - отметил управляющий директор по инвестиционной деятельности «РОСНАНО» Махмуд Буриханов. - Создано около 380 высококвалифицированных рабочих мест, появился центр компетенций в ветроэнергетике и высокотехнологичной композитной индустрии. В полном объеме заработало направление подготовки студентов по ветроэнергетическому профилю на базе Ульяновского государственного технического университета. Уникальные компетенции создают в Ульяновске устойчивую основу для программы поддержки ВИЭ 2.0 до 2035 года».