Новый коронавирус и туризм: “Китайский” терминал, отмены рейсов и карантин для круизов

Китай, конечно, не Турция, но всё же 2 миллиона российских туристов за год там побывали. Этой зимой чартеры на пляжный остров Хайнань летали из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска…

И к нам почти 2 миллиона китайцев за прошлый год приехали. Именно граждане Поднебесной - самые многочисленные зарубежные гости России.

Что будет теперь? Страшен ли уханьский коронавирус для туристов и всей туристической отрасли?

В «ШЕРЕМЕТЬЕВО» ПОЯВИЛСЯ КИТАЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ

Полеты между Россией и Китаем не отменили. Ограничили, причем очень выборочно. Вот с Египтом как было: указ Президента - и всё, на следующий же день все рейсы в Страны пирамид на табло аэропортов значились как отмененные. Да, там причины другие. И тем не менее - у России есть опыт полного закрытия воздушного сообщения со страной, куда летали миллионы туристов.

С Китаем правительство обошлось мягче - туда по-прежнему летают 19 рейсов. Все они выполняются из терминала F столичного аэропорта «Шереметьево», чтобы проще было проверять самочувствие пассажиров и контролировать ситуацию в случае чего. Рейсы в другие страны перевели в соседние терминалы. Так что F на время эпидемии cтал полностью китайским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Кто и куда оттуда летает? «Аэрофлот» - в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Есть ещё рейсы китайских авиакомпаний: Air China в Пекин, China Southern в Гуанчжоу, China Eastern в Шанхай, Hainan Airlines в Пекин. Список, как видите, внушительный. Летай не хочу.

Тем, кто выбирает "не хочу", «Аэрофлот» возвращает деньги за билет, даже если тариф невозвратный. Речь идет о всех вылетах вплоть до 29 февраля. Но это по по желанию, можно и лететь.

Пассажиры из Вьетнама в терминале D аэропорта Шереметьево. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кому сейчас нужны рейсы в Китай? В первую очередь россиянам, возвращающимся домой после отпуска, командировок, научных конференций и так далее. Эвакуация силами ВВС коснулась лишь Уханя и провинции Хубэй, где находились около 340 граждан России. А из Пекина, Шанхая, Гонконга люди летят обычными рейсами. Собственно, как и китайские туристы и бизнесмены - они ведь тоже возвращаются домой.

- Спрос на авиабилеты по направлению Москва – Китай ещё в конце января, до ограничения на полеты снизился почти в два раза, зато из КНР в столицу России билеты искали втрое чаще. Больше всего бронирований пришлось на рейсы из таких городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Сиань и Чэнду. Очевидно, что это экстренно возвращаются домой наши соотечественники, - поделился PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

В ЕВРОПУ БЕЗ КИТАЙЦЕВ - НЕВЫГОДНО

А что тогда отменили?

- Рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Пекин и Харбин (вылеты в Хайкоу, Сиань и Ордос перевозчик сам отменил еще раньше)

- Рейсы S7 из Москвы в Пекин и из Екатеринбурга в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Урумчи, а также в Гонконг

- Авиакомпании "Якутия" - из Якутска в Харбин,

- iFly в Нанкин и Шэньчжэнь (эти рейсы были рассчитаны на китайских туристов).

Ну и чартеры Azur Air, Nordwind, I Fly на пляжный остров Хайнань - после запрета на продажу туров они только вывозили отпускников, к 4 февраля всех вернули.

Уханьский вирус «приземлил» и полеты из России в Европу. Какая связь? Китайцы часто используют российские аэропорты для транзита либо совмещают поездку — сначала к нам, потом по Европам. В «Уральских авиалиниях» поняли, что без тургрупп из Китая нет смысла летать из Екатеринбурга в Париж, Рим и Мюнхен, и вообще сняли эти рейсы до конца марта. Как и рейсы между Владивостоком и японским городом Саппоро.

А КАК У НИХ?

Воздушное сообщение с Китаем полностью прекратили уже несколько стран. Где-то решение было принято на государственном уровне - в Италии, Грузии, Казахстане.

А где-то авиакомпании сами перестали летать в Поднебесную. Это British Airways и Virgin Atlantic (Великобритания), Iberia (Испания), Finnair (Финляндия), Lufthansa (Германия), Austrian Airlines (Австрия), Swiss (Швейцария), Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air (Южная Корея), Lion Air (Индонезия), МАУ и SkyUp (Украина), LOT (Польша).

Об изоляции Поднебесной говорить рано, но добраться туда и выбраться оттуда все сложнее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759001" frameborder="0"></iframe> Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ВИЗЫ НЕ ДАЕМ И ТУРЫ НЕ ПРОДАЕМ

Поезда РЖД в Поднебесную тоже больше не ходят. Ни приграничные, ни состав Москва - Пекин.

Россия закрыла сухопутную границу с Китаем в пяти регионах: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.

Китайские туристы больше не смогут приехать по электронным визам на Дальний Восток, в Санкт-Петербург и Калининград, для них этот удобный режим временно закрыт. Отменены и безвизовые поездки для туристических групп, причем как китайских в Россию, так и наших в Поднебесную. Хотя это скорее формальность. Туры-то всё равно запрещено продавать. И у нас, и в Китае.

Впрочем, возможность побывать у нас в стране по обычным визам у граждан Китая остается. Самостоятельный туризм никто не отменял, как и деловые встречи, и научные контакты.

КРУИЗЫ НА КАРАНТИНЕ

Коронавирус изменил маршруты круизных лайнеров - они больше не швартуются в портах Китая: Шанхае, Санье на острове Хайнань, Тяньцзине и Шэньчжэне. А в других круизах строго следят за самочувствием пассажиров - на борт пускают через инфракрасный сканер. А тех, кто в последние 2 недели побывал в Китае, не пускают вовсе. Такое решение приняли практически все круизные компании.

И, судя по всему, не зря. Лайнер Diаmond Princess еще 20 января отправился в плавание по азиатским странам - из японского порта Йокогама рядом с Токио в Кагосиму, Гонконг и на японский остров Окинава. Во время стоянки в Гонконге на борту нашли первого больного с коронавирусом. А сейчас на судне уже 20 зараженных. Всего же на лайнере 2466 пассажиров и больше тысячи членов экипажа. Сейчас все они вместе с Diаmond Princess на 2-недельном карантине в порту Йокогама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Куда летят отпускники вместо Хайнаня

Туры в Китай были куплены у 32,7 тысяч россиян, по данным Ростуризма. На февраль, весну и даже июнь. По закону отпускники могут получить обратно всю стоимость путевки. Но чаще предпочитают поменять маршрут - не пропадать же запланированному отдыху. Куда летят? В Таиланд, Шри-Ланку, Кубу, Эмираты и Турцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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