На круизном лайнере в Японии, где обнаружили коронавирус, находится два россиянина

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:43:14+03:00

Местные медики диагностировали «китайскую пневмонию» у десяти человек, все го же на борту около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа [фото]

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На борту круизного лайнера Diamond Princess, где которых японские медики обнаружили «китайский коронавирус» 2019-nCoV, находится два россиянина. Об этом утром в среду, 5 февраля, сообщил представитель посольства России в стране Восходящего Солнца.

«По данным японских властей, на судне находятся двое граждан России. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», - рассказал сотрудник дипмиссии РИА Новости.

Между тем, среди зараженных коронавирусом пассажиров оказались два австралийца. Всего же на борту судна находится около 3,7 тысячи человек, в том числе более 200 граждан Австралии, передает телеканал 9News. Министерство иностранных дел этой страны уже сообщило, что в курсе ситуации и уточняет, в каком состоянии находятся австралийские граждане.

Напомним, как писал сайт kp.ru, круизный лайнер Diamond Princess стоит на якоре недалеко от японского порта Йокогама с 3 февраля, японские медики обнаружили коронавирус у 10 человек на его борту. Для эвакуации больных с круизного судна был задействован катер береговой охраны, а специально оборудованные машины «Скорой помощи» доставили их в больницу в префектуре Канагава.

На борту круизного судна Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человекФото: REUTERS

Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, в понедельник лайнер должен был вернуться в Йокогаму, но власти Японии задержали его на рейде, когда выяснилось, что на нем путешествовал зараженный коронавирусом пожилой турист из Гонконга. Он сошел на берег в своем городе, а японские медики начали проверять всех пассажиров и членов экипажа судна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU