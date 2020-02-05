2020-02-05T07:43:14+03:00
В мире

На круизном лайнере в Японии, где обнаружили коронавирус, находится два россиянина

Местные медики диагностировали «китайскую пневмонию» у десяти человек, все го же на борту около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа [фото]
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Эвакуация зараженных пассажиров с круизного лайнера в ЯпонииЭвакуация зараженных пассажиров с круизного лайнера в ЯпонииФото: REUTERS
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На борту круизного лайнера Diamond Princess, где которых японские медики обнаружили «китайский коронавирус» 2019-nCoV, находится два россиянина. Об этом утром в среду, 5 февраля, сообщил представитель посольства России в стране Восходящего Солнца.

«По данным японских властей, на судне находятся двое граждан России. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие», - рассказал сотрудник дипмиссии РИА Новости.

Между тем, среди зараженных коронавирусом пассажиров оказались два австралийца. Всего же на борту судна находится около 3,7 тысячи человек, в том числе более 200 граждан Австралии, передает телеканал 9News. Министерство иностранных дел этой страны уже сообщило, что в курсе ситуации и уточняет, в каком состоянии находятся австралийские граждане.

Напомним, как писал сайт kp.ru, круизный лайнер Diamond Princess стоит на якоре недалеко от японского порта Йокогама с 3 февраля, японские медики обнаружили коронавирус у 10 человек на его борту. Для эвакуации больных с круизного судна был задействован катер береговой охраны, а специально оборудованные машины «Скорой помощи» доставили их в больницу в префектуре Канагава.

На борту круизного судна Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человек Фото: REUTERS

На борту круизного судна Diamond Princess находятся около 3,7 тысячи человекФото: REUTERS

Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту КагосимаГонконгОкинава, в понедельник лайнер должен был вернуться в Йокогаму, но власти Японии задержали его на рейде, когда выяснилось, что на нем путешествовал зараженный коронавирусом пожилой турист из Гонконга. Он сошел на берег в своем городе, а японские медики начали проверять всех пассажиров и членов экипажа судна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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