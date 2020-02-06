«Ты отмаливаешь Настю»: Татьяна Тарасова довела поклонников до слез словами о муже Заворотнюк

Пока «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сражается с тяжелой болезнью, жизнь ее близких полностью подчинилась этой борьбе. Семейные праздники родные Заворотнюк практически не отмечают: сначала тихо прошел день рожденья младшей дочери Милы (в октябре ий исполнился годик), потом - старшей дочери Анны (14 января ей исполнилось 24 года), теперь так же скромно — день рождения мужа. Сегодня, 6 февраля, третьему супругу актрисы, фигуристу Петру Чернышеву исполнилось 49 лет. И по словам друзей, в этот день у него всего одно желание.

- Господи! Дай ему силы, - написала в своем Инстаграме тренер и наставница в популярных ледовых телепроектах Татьяна Тарасова. - Я люблю твое катание. Я люблю твою работу постановщика, могу часами смотреть, как ты, не жалея себя, работаешь, и проходит ночь. Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее, и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя. Знаю тебя тысячу лет и ты становишься лучше, душевнее, сильнее.

Подписчиков Тарасовой растрогало такое душевное поздравление.

t.a.tarasova Татьяна Тарасова довела поклонников до слез словами о муже Заворотнюк

"До слез! Здоровья и сил!", "Дай сил ему, Господи!", "Поздравляем и верим в чудо!", - пишут поклонники фигуриста. «Комсомолка» дозвонилась поздравительнице, однако говорить подробнее Татьяна Анатольевна отказалась: «Все, что хотела, я написала».

Между тем, от семьи Заворотнюк уже два месяца нет никакой информации о здоровье актрисы. Известно, что Анастасия, страдающая тяжелой формой рака мозга, проходила лечение в реабилитационном центре в Подмосковье. Однако, говорят, после Нового года ее перевели в другое учреждение. Молчание близких дает почву для самых нелепых слухов: писали, что Заворотнюк и Чернышева якобы видели на отдыхе в Тайланде здоровыми и счастливыми, и значит, мол, вся история болезни была придумана для пиара.

Однако, источники «КП» развеяли эти нелепые предположения: на Крещение Петр Чернышев и Анна Заворотнюк появились в церкви поселка Крекшино, чтобы набрать святой воды. Чтобы помочь актрисе выздороветь, ее близкие не только используют последние достижения медицины, но и молятся о чуде.

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Пока поклонники молятся за здоровье «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, ее семья делает все возможное, чтобы актриса победила тяжелый недуг. Последние несколько месяцев Заворотнюк борется с онкологией - сначала лечилась за границей, затем в элитной клинике в Москве и, наконец, в реабилитационном центре в Подмосковье. Однако, в последние недели информация поступает противоречивая: одни утверждают, что актрису выписали домой, другие - что перевели в очередную больницу, третьи - что актриса и вовсе улетела в Тайланд. (подробности)