«Надеются только на чудо»: семья Заворотнюк на Крещение набрала в церкви святой воды

Пока поклонники молятся за здоровье «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, ее семья делает все возможное, чтобы актриса победила тяжелый недуг. Последние несколько месяцев Заворотнюк борется с онкологией - сначала лечилась за границей, затем в элитной клинике в Москве и, наконец, в реабилитационном центре в Подмосковье. Однако, в последние недели информация поступает противоречивая: одни утверждают, что актрису выписали домой, другие - что перевели в очередную больницу, третьи - что актриса и вовсе улетела в Тайланд.

Так или иначе, близкие Анастасии не опускают руки. Как рассказал источник «КП», ставший свидетелем событий, на Крещение семья Заворотнюк появилась в храме посёлка Крекшино, где они проживают.

Храм в посёлке Крекшино

- На утренней службе - очень многолюдной - их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду, - поделился знакомый семьи. - Пётр и Аня (муж и дочь актрисы. - Ред.) приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода - одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше - от воды ли, или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой.

Таким образом, по словам источника kp.ru, последняя новость - якобы Анастасию и Петра видели на отдыхе в Тайланде, - стопроцентная «утка»:

- Не знаю, кто это придумал, но для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска. И уж конечно, не стоит обсуждений слух о том, что болезнь выдумана ради пиара. Это не Фриске, показывать Настю публике, как Жанну, и делать признания на всю страну никто не будет. Ее близкие выбрали более достойную позицию - молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали.

Чтобы не привлекать внимания соседей, близкие актрисы приехали в храм после службы

Напомним, 48-летняя Анастасия Заворотнюк пропала из поля зрения летом прошлого года: перестала вести страницы в соцсетях, сниматься и появляться на светских тусовках. В августе стало известно, что звезде «Моей прекрасной няни» диагностировали глиобластому мозга - одну из самых агрессивных и сложных опухолей. По одной из версий, болезнь развилась после процедуры экстракорпорального оплодотворения - в ноябре-2018 артистка родила дочь Милу и возможно, прибегала к помощи врачей, чтобы забеременеть. Из-за «бомбардировки» гормонами в организме ускоряются все процессы, в том числе и рост раковых клеток. Однако, в случае с Заворотнюк ни о причинах, ни о течение болезни доподлинно ничего не известно: семья актрисы хранит молчание и лишь иногда на специально созданной странице в Инстаграме опровергает самые невероятные домыслы и фейковые новости.