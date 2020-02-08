Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

Скандал с выборами министра-президента немецкой земли Тюрингия вызывает серьёзные вопросы о состоянии демократии в ФРГ. Напомним, после осенних выборов в этом регионе первое место заняла Левая партия (Die Linke), а второе — «Альтернатива для Германии» (АдГ), тогда как правящий в Берлине блок Меркель (ХДС/ХСС) откатился на совсем не почётное третье место.

Затем, по логике, партии-победительницы (в коалиции, поскольку никто не набрал большинства) должны были сколотить совместное правительство и утвердить министра-президента. Ранее таковым был ультралевый Бодо Рамелов, не видевший никаких проблем в бесконтрольном приёме беженцев в этой небогатой земле бывшей ГДР.

Но теперь на выборах главы земли случилась неувязочка: местная ячейка ХДС/ХСС, не слушая Берлина, договорилась с карликовой «Свободной демократической партией» (СвДП) и выдвинули своего кандидата — Томаса Кеммериха. В день голосования их совершенно неожиданно поддержала фракция АдГ (которую системные партии и газеты шельмуют не иначе, как фашистами, хотя «Альтернативщики» просто выступают против приёма мигрантов и за дружбу с Россией). В итоге с перевесом в один (!) голос эти три партии смогли одержать верх над другой, лево-зелёной коалицией, и назначили премьером своего кандидата — как раз Кеммериха.

Однако даже такое ситуативное взаимодействие с «неправильной» партией АдГ вызвало чудовищный скандал наверху. После грозного окрика со стороны Меркель и давления системных СМИ — Кеммерих (который даже ни разу не правый, а классический либерал) был вынужден подать в отставку через сутки после избрания. Кто теперь будет руководить Тюрингией (и не назначат ли там, например, досрочные земельные выборы) — пока не понятно. Но ситуация уже вызывает резкую критику со стороны немецких политиков:

— Это действительно скандал. Похоже, теперь в Германии покончено с демократией. Своим заявлением, что «результаты выборов надо пересмотреть», Меркель её, демократию, окончательно похоронила. «Старые» партии [такие как правящий «тандем Меркель»] и системные СМИ показали своё истинное лицо. Германия встала на путь настоящего фашизма-меркелизма. При том, что правительство ФРГ за последние пять лет выделило Украине, где власть находится под контролем самых настоящих фашистов, свыше 4 миллиардов евро, — сообщил в беседе с kp.ru депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.