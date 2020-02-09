Россия - США 9 февраля 2020. Прямая видеотрансляция матча турнира пяти наций по хоккею

Сборная России по хоккею на домашнем Турнире пяти наций в Уфе проведет в воскресенье, 9 февраля, последний матч. В соперниках у наших юношей будет команда США.

На этих соревнованиях россияне выступают неплохо. Сначала победили в овертайме Швецию со счетом 2:1. Потом справились с Финляндией 5:2, а накануне - выиграли у Чехии со счетом 4:3. Теперь же последний соперник на турнире у команды под руководством тренера Альберта Лещева.

После последней игры с Чехией у наших игроков - мысли об игре против американцев. Так, форвард

Матвей Петров сказал:

- Завтра будем стараться взять реванш у США, надо бороться за первое место в турнире.

А Никита Чибриков так охарактеризовал воскресную игру против США:

- Будем выходить как на войну, как в последний раз. У нас перед сборной США есть должок за Казань, где уступили им.

Матч Россия - США на турнире пяти наций в Уфе пройдет в воскресенье, 9 февраля. Он начнется в 17:00 по московскому времени.