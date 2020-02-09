2020-02-09T14:12:37+03:00
Звезды

Наряды звезд на Big Love Show: Ветлицкая в платье за 340 000 рублей, а Зиверт в жилетке за 70 000

«Комсомолка» узнала ценник на самые яркие сценические костюмы знаменитостей
Алена МАРТЫНОВА
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Молодая, но уже суперпопулярная певица Юлия Зиверт выбрала дерзкий образ в кожеМолодая, но уже суперпопулярная певица Юлия Зиверт выбрала дерзкий образ в кожеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вещички по цене квартиры или машины, как уверяют артисты, для них не роскошь, а рабочий инструмент. Так, в декабре на «Песню года» Филипп Киркоров явился в костюмчике за 6 миллионов рублей - шик и блеск его пиджака был заметен даже с «галерки». Стоимость таких штучных нарядов ручной работы оценить сложно, но тогда поп-король сам озвучил ценник. А бывает, что звёзды выходят на сцену в чем мать... в дизайнерской одежде массового производства, которую легко можно заказать через Интернет (были бы деньги!). «Комсомолка» разглядела, в чем зажигали участники Big Love Show, отгремевшего в Москве 8 февраля.

55-летняя Наталья Ветлицкая, которую эксперты уже похвалили за удачный образ, выбрала расшитое пайетками мини-платье в стиле 70-х от немецкого модельера Филиппа Пляйна. Этот образ «подружки рок-звезды» из новой весенне-летней коллекции обошёлся звезде в 339 500 рублей. Однако, наряд пришлось доработать - у оригинала оказалось слишком смелое декольте. Стилисты Ветлицкой прикрыли грудь прозрачной сеткой в стразах, такую же ткань добавили на рукава. Получилось нарядно и не вульгарно.

Наталья Ветлицкая выбрала расшитое пайетками мини-платье в стиле 70-х от немецкого модельера Филиппа Пляйна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Ветлицкая выбрала расшитое пайетками мини-платье в стиле 70-х от немецкого модельера Филиппа ПляйнаФото: Михаил ФРОЛОВ

Молодая, но уже суперпопулярная певица Юлия Зиверт выбрала дерзкий образ в коже. Самая необычная деталь ее наряда, которую зрители приняли за кожаную жилетку, в итоге оказалась декорированной портупеей из... резины японского бренда Ком де Гарсон стоимостью 70 900 рублей. Впервые в похожей вещице в свет вышла блогер Настя Ивлеева в октябре прошлого года.

Портупея бренда Ком де Гарсон

Портупея бренда Ком де Гарсон

Ещё один небанальный наряд надела Юлианна Караулова. Ее наряд из искусственной кожи - брюки-трусы и топ в стиле мотокросс смелого берлинского бренда Namilia (они украшают одежду изображением мужских половых органов) стоит сейчас со скидкой 16 600 рублей: 139 евро за низ и 95 - за верх.

Ещё один небанальный наряд надела Юлианна Караулова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё один небанальный наряд надела Юлианна КарауловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Рэпер Мот (29-летний Матвей Мельников) за кулисами уверял, что не гонится за брендами: мол, его носки - «ноу нейм», кроссовки - с рынка. Но Мот лишь на первый взгляд выглядит скромно одетым: его джинсовка с говорящей надписью Balenciaga во всю грудь (французский дом моды с коллекциями класса люкс) стоит 86 400 рублей.

Рэпер Мот за кулисами уверял, что не гонится за брендами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рэпер Мот за кулисами уверял, что не гонится за брендамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё один молодой рэпер - 24-летний Владислав Рамм (раньше пел в группе Mband) засветил дорогую обувь: кроссовки от Nike, созданные совместно с американским рэпером Трэвисом Скоттом в конце прошлого года, стоят 44 300 рублей.

Владислав Рамм засветил дорогую обувь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владислав Рамм засветил дорогую обувьФото: Михаил ФРОЛОВ

Интересные «шузы» продемонстрировала и певица Ханна: ее высокие кожаные ботинки Prada с карманами продавались за 99 900 рублей. Но не исключено, что девушка купила их на распродаже за 22 тысячи: согласитесь, хорошая скидка!

Интересные «шузы» продемонстрировала и певица Ханна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересные «шузы» продемонстрировала и певица ХаннаФото: Михаил ФРОЛОВ

Big Love Show в Москве.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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