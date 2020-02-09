"Уберегли людей от горя!": Самолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Усинске
Самолет авиакомпании Utair, летевший рейсом "Москва-Усинск", совершил жесткую посадку. Воздушное судно проехалось "на брюхе" по ВПП аэропорта Усинска.
На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка.Фото: СОЦСЕТИ
На борту находились 94 человека. Пострадавших в результате инцидента нет.
- Честь и хвала! Уберегли людей от горя. Спасли человеческие жизни, - написала пассажирка рейса в соцсетях.
- В Усинске при жесткой посадке самолет Ютэйр потерял шасси. Слава Богу все живы, - сообщил другой пассажир судна.
Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.
Во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВППФото: СОЦСЕТИ
По информации личных источников kp.ru, лайнер во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВПП. В 12:27 по местному времени стало известно об инциденте.
На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. За медпомощью обратилась одна пассажирка, но от госпитализации отказалась.
На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины произошедшего.
Самолет Москва-Усинск приземлился без шасси.
ИСТОЧНИК KP.RU