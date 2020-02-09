2020-02-09T13:47:40+03:00
Общество

"Уберегли людей от горя!": Самолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Усинске

На борту находилось 94 человека, в результате инцидента никто не пострадал [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Самолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в УсинскеСамолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в УсинскеФото: СОЦСЕТИ
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Самолет авиакомпании Utair, летевший рейсом "Москва-Усинск", совершил жесткую посадку. Воздушное судно проехалось "на брюхе" по ВПП аэропорта Усинска.

На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. Фото: СОЦСЕТИ

На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка.Фото: СОЦСЕТИ

На борту находились 94 человека. Пострадавших в результате инцидента нет.

- Честь и хвала! Уберегли людей от горя. Спасли человеческие жизни, - написала пассажирка рейса в соцсетях.

- В Усинске при жесткой посадке самолет Ютэйр потерял шасси. Слава Богу все живы, - сообщил другой пассажир судна.

Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

Во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВПП Фото: СОЦСЕТИ

Во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВППФото: СОЦСЕТИ

По информации личных источников kp.ru, лайнер во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВПП. В 12:27 по местному времени стало известно об инциденте.

На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. За медпомощью обратилась одна пассажирка, но от госпитализации отказалась.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины произошедшего.

Самолет Москва-Усинск приземлился без шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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