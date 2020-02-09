"Уберегли людей от горя!": Самолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Усинске

Самолет авиакомпании Utair, летевший рейсом "Москва-Усинск", совершил жесткую посадку. Воздушное судно проехалось "на брюхе" по ВПП аэропорта Усинска.

На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка.Фото: СОЦСЕТИ

На борту находились 94 человека. Пострадавших в результате инцидента нет.

- Честь и хвала! Уберегли людей от горя. Спасли человеческие жизни, - написала пассажирка рейса в соцсетях.

- В Усинске при жесткой посадке самолет Ютэйр потерял шасси. Слава Богу все живы, - сообщил другой пассажир судна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759680" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

Во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВППФото: СОЦСЕТИ

По информации личных источников kp.ru, лайнер во время жесткой посадки задел хвостовой частью ВПП. В 12:27 по местному времени стало известно об инциденте.

На борту судна находилось 94 человека: из них 6 членов экипажа и 4 ребенка. За медпомощью обратилась одна пассажирка, но от госпитализации отказалась.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины произошедшего.