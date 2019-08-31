Жесткая посадка легкомоторного самолета в Подмосковье: пострадавшая девочка в крайне тяжелом состоянии
Пострадавшая в результате жесткой посадки двуместного самолета в Подмосковье девочка находится в реанимации. В министерстве здравоохранения сообщили, что состояние 12-летнего ребенка оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, в результате ЧП пилот погиб на месте, прибывшие медики не смогли ему ничем помочь. Девочка была единственным пассажиром воздушного судна. По данным источников у нее перелом позвоночника. Ребенка доставили в Клинскую городскую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшей. Подробностей о ее травмах медики не сообщают.
Самолет «Сигма» - это российское двухместное воздушное судно с трехлопастным винтом над лобовым стеклом и максимальной скоростью 200 км/ч. По какой причине пилот не смог посадить самолет и произошло крушение, теперь будут выяснять следователи.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU