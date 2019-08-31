2019-08-31T15:44:30+03:00
Происшествия

Жесткая посадка легкомоторного самолета в Подмосковье: пострадавшая девочка в крайне тяжелом состоянии

Ребенок находится в реанимации
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЧП произошло в Подмосковье, один человек погибЧП произошло в Подмосковье, один человек погибФото: Предоставлено очевидцами
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Пострадавшая в результате жесткой посадки двуместного самолета в Подмосковье девочка находится в реанимации. В министерстве здравоохранения сообщили, что состояние 12-летнего ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, в результате ЧП пилот погиб на месте, прибывшие медики не смогли ему ничем помочь. Девочка была единственным пассажиром воздушного судна. По данным источников у нее перелом позвоночника. Ребенка доставили в Клинскую городскую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшей. Подробностей о ее травмах медики не сообщают.

Самолет «Сигма» - это российское двухместное воздушное судно с трехлопастным винтом над лобовым стеклом и максимальной скоростью 200 км/ч. По какой причине пилот не смог посадить самолет и произошло крушение, теперь будут выяснять следователи.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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