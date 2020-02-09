2020-02-09T15:42:26+03:00
Происшествия

Utair о посадке «Боинга» в Усинске на «брюхо»: «Произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра»

В авиакомпании уточнили, что после жесткой посадки за медпомощью только один пассажир
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Самолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в УсинскеСамолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в УсинскеФото: СОЦСЕТИ
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Компания Utair прокомментировала инцидент с жесткой посадкой самолета в аэропорту города Усинск в Коми. Напомним, у летевшего из Москвы Boeing 737 при соприкосновении со взлетно-посадочной полосой отломились стойки шасси, борт прокатился по ВПП на «брюхе». Пассажиры сообщают, что пилотам удалось остановить самолет, только съехав в сугроб. Во время скольжения было повреждено одно из крыльев.

На борту в этот момент находились 94 пассажира.

- При посадке самолета в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра, - сообщила «КП» пресс-секретарь авиакомпании Utair Наталья Мелехова. - Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси.

В авиакомпании сообщают, что на рейсе работал опытный экипаж. Так, налет командира самолета превышает 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.

Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

- Что известно о пострадавших?

- После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена.

По словам Татьяны Мелеховой, в Усинск вылетели специалисты Utair "для анализа полетной информации и определения причин случившегося".

Самолет Москва-Усинск приземлился без шасси.

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В результате жесткой посадки пострадали несколько человек [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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