Utair о посадке «Боинга» в Усинске на «брюхо»: «Произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра»

Компания Utair прокомментировала инцидент с жесткой посадкой самолета в аэропорту города Усинск в Коми. Напомним, у летевшего из Москвы Boeing 737 при соприкосновении со взлетно-посадочной полосой отломились стойки шасси, борт прокатился по ВПП на «брюхе». Пассажиры сообщают, что пилотам удалось остановить самолет, только съехав в сугроб. Во время скольжения было повреждено одно из крыльев.

На борту в этот момент находились 94 пассажира.

- При посадке самолета в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра, - сообщила «КП» пресс-секретарь авиакомпании Utair Наталья Мелехова. - Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси.

В авиакомпании сообщают, что на рейсе работал опытный экипаж. Так, налет командира самолета превышает 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759680" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

- Что известно о пострадавших?

- После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена.

По словам Татьяны Мелеховой, в Усинск вылетели специалисты Utair "для анализа полетной информации и определения причин случившегося".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759678" frameborder="0"></iframe> Самолет Москва-Усинск приземлился без шасси.

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В результате жесткой посадки пострадали несколько человек [видео]