Пассажир «Боинга», севшего на брюхо в Усинске: «Был жесткий удар о землю. Почувствовали, как оторвало шасси и мы скользим»

В республике Коми разбираются в обстоятельствах жесткой посадки пассажирского самолета, который летел из Москвы в город Усинск. Напомним, на борту «Боинга-737» компании «Ютэйр» находились 94 пассажира и 6 членов экипажа.

«Комсомольской Правде» удалось связаться с одним из пассажиров рейса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759678" frameborder="0"></iframe> Самолет Москва-Усинск приземлился без шасси.

- Шли на посадку штатно, - рассказывает москвич Александр Панин, летевший на север по работе. - Примерно в метре от земли самолет очень сильно колыхнуло, а затем мы почувствовали жесткий удар при соприкосновении с взлетно-посадочной полосой. Мы почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще. Проехали всю полосу и экипаж в ее конце свернул в сугроб. Топливо растекалось с правой стороны, порвало крыло. Нас эвакуировали с левого борта, выпустили надувной трап. Все очень быстро прошло. Экипаж оперативно сработал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759680" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей с самолета, который сел "на брюхо" в аэропорту Усинска.

По словам очевидца, паники на борту практически не было - большинство пассажиров находились в состоянии шока. Многие, чтобы быстрее покинуть борт, скатывались на ВПП по крылу.

- Уже потом нам сказали, что во время посадки у самолета оторвало шасси, поэтому мы сели на «брюхо», - добавляет Панин.

По последним данным, в результате жесткой посадки пострадали двое пассажиров. Жертв нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759685" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка лайнера в Усинске.

Пресс-службе компании «Ютэйр» инцидент пока не комментирует.

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