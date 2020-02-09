«Прости, Алла»: Поэт, оскорбивший Пугачеву, умоляет певицу о прощении

Для своей юбилейной программы Алла Пугачева покупала песни у молодых авторов. Александр Дементьев, автор песни «На коне», рассказывает, что был безумно счастлив, когда певица купила у него произведение.

По словам Дементьева, он прислал АБ песню на почту, певица через полгода ему перезвонила со словами: «Ещё не продал песню?»

Потом с мужчиной связались юристы артистки, которые спросили, за сколько он готов продать Примадонне свою песню «На коне». Дементьев назвал сумму в 150 тысяч рублей.

А потом, по словам поэта, он прописал договор об отчуждении прав, согласно которому он автоматически лишался авторских отчислений.

Но тогда мужчине нужны были деньги, поэтому договор он подписал.

Сначала у поэта заболела мать, потом отец, Дементьеву снова понадобились деньги. И мужчина на своём канале на Ютубе стал осыпать Аллу Пугачеву оскорблениями, мол, спела на концерте в Кремле его песню, а он не получил авторские отчисления, поскольку был вынужден отказаться от авторских прав.

Однако, как выяснилось, оскорбления были совершенно несправедливы, поскольку, несмотря на условия договора, Пугачева не стала лишать поэта авторских прав.

Просто Дементьев не проверил свой счёт, а сразу обрушился с руганью на певицу.

- Я признаю свою ошибку,-покаялся в своём новом видеообращении к Пугачевой поэт Александр Дементьев. - Хочу сказать по поводу Пугачевой Аллы Борисовны. Я снова убедился, что это очень адекватный человек. Я действительно ошибся. Это полный провал, я признаю свою ошибку.

Признаю свои ошибки. Про Пугачеву)!.

Пришли мне авторские отчисления за песню «На коне». Пришли они мне два месяца назад, но я только сейчас узнал об этом. Эти деньги мне очень помогли. Да, несмотря на то, что договор у нас с Аллой Борисовной так заключён, что она могла бы не платить мне авторские, деньги мне были перечислены. Я считаю, что это справедливо. За это я безумно благодарен Пугачевой.

Да, бывало, что я говорил о ней плохо. И я могу быть с ней не согласен, но Пугачева все-таки человек совестливый, человек открытый. Я безмерно благодарен ей и признаю свои ошибки, извиняюсь перед Аллой Борисовной за этот казус и оскорбления,-сказал молодой поэт.

Напомним: песня Дементьева «На коне» была исполнена Аллой Пугачёвой 17 апреля на сольнике в Кремле. Плюс ко всему песня Александра вошла в фильм, который был выпущен по следам юбилейного концерта звезды.