«Самодостаточная» женщина

Наша предыдущая заметка – о женском магнетизме – вызвала живой интерес у читателей. Особенно талантливо написала одна моя френдесса в «Фейсбуке».

«Я думаю, секрет женского магнетизма – в самодостаточности. Самодостаточной женщине интересно наедине с собой, и она не будет ходить за мужчиной хвостом, требуя веселья и развлечений, она их сама организует, такие, как ей нужно. Такой женщине не требуется нянька или поводырь, ей нужен друг. Её реализация не в мужских достижениях, а в своих собственных. И фраза – «Я на тебя всю молодость угробила» - не её, потому что она полноценно живет во все времена, безотносительно того, есть ли рядом с ней мужчина или нет. И вот эта самодостаточность настолько привлекательна в своей легкости, что пройти мимо просто невозможно. Хочется приобщиться, втянуться и остаться. С такой женщиной можно договориться, прописать дорожную карту, решить вопросы словами. Она доброжелательна авансом, потому что любопытна, а «маска Артемиды-девственницы» только мешает в получении интересующего.

И вот что мне вспомнилось для иллюстрации. Моя тетя на первом свидании с моим дядей так упилась случайно, что помнит только, как клеить его начала. Он ее потом до дому донес на руках, она, конечно, разделась в коридоре догола, дескать, вэлкам, и начала тошнить. Он так всю ночь с тазами вокруг нее и пробегал. Потом как честный человек женился, практически на следующий день. А чего ждать да выбирать? Ноги тетины от зубов, грудь шикарная, инженер-геолог в дипломе: все это выяснилось в первый же вечер. Не призываю, но и такое бывает.

Алла».

Что хочется отметить, Алла, так это последний абзац вашего текста. Тетя у вас, видимо, симпатичный человек в принципе. Во-первых, у нее есть этот счастливый несессер красоты: длинные ноги, изрядная грудь. Во-вторых, она еще и инженер-геолог. Эх, я бы с такими выдающимися качествами вообще расслабилась: бухала бы напропалую – хоть на первом свидании, хоть на десятом. Но, увы, нам, женщинам средних достоинств, слишком ударяться в самодостаточность опасно. Как правило, сидишь на свидании, как аршин проглотивши, лишнюю чашку чаю стесняешься заказать, делаешь интеллигентное, понимающее лицо. Мужчины уважают умных женщин. Мы ведь не особо надеемся, что в нас прям так уж влюбятся. Так пускай хоть составят положительное впечатление. А там уж, может, что и сложится. Хотя чаще всего — нет.

В этом смысле вспоминается старый анекдот про мужика, который долго выбирал себе невесту и итоге женился на той, у которой самая большая грудь.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Согласны с Аллой? Что привлекает мужчин на первом свидании? Может, кто-то из вас построил счастливую семью после такого перформанса, как у Аллиной тети? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru