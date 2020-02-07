Имена обладателей высшей награды в области журналистки были названы в рамках ежегодного Бала прессы российского Союза журналистов.

В номинации «Золотое перо» премии были удостоен Баранец Виктор Николаевич – военный обозреватель «Комсомольской правды» (Москва) - за публикации по социальной защите прав военнослужащих и членов их семей. Награду также получили редактор отдела культуры газеты «Труд» Сергей Бирюков, главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда» Александр Гимельштейн, обозреватель журнала «Профиль» Иван Дмитриенко, ведущий РЕН ТВ Андрей Добров, фотокорреспондент АПН-РИА «Новости» Вячеслав Киселев и обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759337" frameborder="0"></iframe> Лучшие журналисты получили «Золотое перо России».

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России отметил: «По статусу, наверное, это самая главная журналистская премия в Российской Федерации. Вручается она сегодня уже в 24-й раз, первый раз был в 1996 году. За это время огромное количество выдающихся журналистов эту премию получили, и почти все указывают деталь: «Получил премию «Золотое перо России». Этим люди гордятся».

Почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» был награжден главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Кроме того, пять заслуженных работников отрасли получили в этот день звание «Легенды российской журналистики».

Специальный приз «За проект, развивающий профессию» получил образовательный проект «Норникеля» – «Медиашкола в Заполярье», который уже пять лет активно работает в пяти городах присутствия компании.

«С 2015 года компания «Норникель» открыла нам Заполярье. Отделения в Норильске, Дудинке, Мончегорске, Заполярном и Никеле», – рассказывает заместитель руководителя проекта «Медиашкола в Заполярье» Лада Мягкова. «Мы даем детям возможность изменить свою жизнь. Для кого-то просто попробовать любопытно, и вдруг окажется, что это дело всей жизни».

Специальный приз «За проект, развивающий профессию» получил образовательный проект «Норникеля» – «Медиашкола в Заполярье».

Занда Буслова, руководитель проектов компании «Норникель» обьясняет: «Нашему образовательному проекту «Медиашкола в Заполярье» уже пять лет. Выпускники «Медиашколы» всегда поступают в лучшие вузы страны, и эта статистика подтверждается из года в год. Невероятно приятно, что профессиональное сообщество отметило наш вклад в развитие журналистики. Это, безусловно, награда основателя проекта Игоря Попова, преподавателей, а также всех тех, кто его реализует. Надеюсь, что выпускники «Медиашколы» когда-нибудь сами получат тут дипломы и «золотые перья».

По окончании церемонии организаторы пожелали творческих успехов всем, кто несет людям важную, достоверную информацию и развивает профессию журналиста.