"Кто же тут на самом деле настоящий пират": Почему теперь все защищают Джонни Деппа после развода с Эмбер Херд

История развода Эмбер Херд и Джонни Деппа показала, кто же тут на самом деле настоящий пират. Актриса взяла немолодого уже актера на абордаж, отрубила ему кусок мизинца бутылкой водки во время ссоры (йо-хо-хо, и бутылка рома!), с удовольствием била его и получила аж 7 миллионов долларов отступных.

Инстаграм встал на защиту Деппа с хештегом #justiceforjohnny. Я же рекомендую вам посмотреть фильм Барри Левинсона «Разоблачение», в котором Майкл Дуглас и Деми Мур за годы до #metoo на пальцах (на этом слове Деппу наверняка становится больно) показывают, что сексапильность — это обоюдоострое лезвие.

Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы, женщины, ничем не хуже и не лучше мужчин. Соблазн использовать свою власть или обаяние для достижения не слишком благородных целей стоит перед всеми одинаково. Тем, кто наблюдает за такими скандалами со стороны, стоит не торопиться с обличением виновных. Как это часто бывает, любая ситуация всегда имеет дополнительное измерение.

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Барри Левинсон Разоблачение - трейлер.

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