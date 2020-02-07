2020-02-07T12:20:41+03:00
Общество

"Кто же тут на самом деле настоящий пират": Почему теперь все защищают Джонни Деппа после развода с Эмбер Херд

Телеменеджер Тина Канделаки призывает не торопиться с обличением виновных
Тина КАНДЕЛАКИгенеральный продюсер "Матч ТВ"
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Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 году.Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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История развода Эмбер Херд и Джонни Деппа показала, кто же тут на самом деле настоящий пират. Актриса взяла немолодого уже актера на абордаж, отрубила ему кусок мизинца бутылкой водки во время ссоры (йо-хо-хо, и бутылка рома!), с удовольствием била его и получила аж 7 миллионов долларов отступных.

Инстаграм встал на защиту Деппа с хештегом #justiceforjohnny. Я же рекомендую вам посмотреть фильм Барри Левинсона «Разоблачение», в котором Майкл Дуглас и Деми Мур за годы до #metoo на пальцах (на этом слове Деппу наверняка становится больно) показывают, что сексапильность — это обоюдоострое лезвие.

Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Тина Канделаки в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы, женщины, ничем не хуже и не лучше мужчин. Соблазн использовать свою власть или обаяние для достижения не слишком благородных целей стоит перед всеми одинаково. Тем, кто наблюдает за такими скандалами со стороны, стоит не торопиться с обличением виновных. Как это часто бывает, любая ситуация всегда имеет дополнительное измерение.

Еще больше статей в канале Тины Канделаки.

Барри Левинсон Разоблачение - трейлер.

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Известная журналистка и телеменеджер Тина Канделаки призывает помочь тем, для кого дом — это не крепость, а источник угрозы (подробности)

Бывшая жена призналась, что била Джонни Деппа и швыряла в него сковородками

Похоже, не актер выступал в роли мучителя Эмбер Херд, а наоборот (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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