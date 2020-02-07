Шантары, Курилы и Перевал Дятлова покажут на фестивале «Первозданная Россия»

Хотите попытаться разобраться в одной из самых загадочных трагедий прошлого века, отправившись с журналистами «КП» на Сереный Урал к Перевалу Дятлова? Увидеть удивительную природу Охотского моря и Шантарских островов, а также пообщаться с участником экспедиции к тем далеким территориям? Узнать о том, как после добычи золота и горного хрусталя восстанавливаются дикие территории у бассейна реки Алдан? Приходите на познавательный кинодень, организованный «Комсомольской правдой» в рамках фестиваля дикой природы «Первозданная Россия». Фильмы «КП» будут доступны в кинозале фестиваля в субботу, 8 февраля, с 11.30 до 19.00 по адресу: Гостиный двор, ул. Ильинка, 4.

Расписание показов

11.30 – 13.00 - показ фильма «Перевал Дятлова - конец истории?» (2 серии)

Одна из самых удачных попыток разобраться в загадочной трагедии прошлого века, случившейся на Северном Урале с туристами группы Игоря Дятлова.

«Комсомольская правда» привлекла к участи в расследовании множество специалистов и тех, кого эта история коснулась лично. И хотя окончательного ответа пока получить не удалось, но есть твердая уверенность, от каких версий можно точно отказаться.

Хронометраж — 90 минут

13.00 – 13.15 – перерыв

13.15 – 13.50 – премьерный показ фильма «Хрустальный пик Алдана»

Фильм посвящен уникальной природе бассейна реки Алдан и ее экологическим проблемам. Полвека в этих местах бездумно и варварски добывались полезные ископаемые — золото и горный хрусталь, поставив на грань исчезновения водных и земных обитателей.

25 лет назад люди ушли из этих мест. Экспедиция «Комсомольской правды» отправилась на ныне дикую территорию, чтобы изучить изменения, которые произошли за это время. К счастью, раны, нанесенные природе, затягиваются. Но крайне медленно. Что может человек сделать, чтобы помочь природе исцелиться полностью?

Хронометраж — 34 минуты.

13.50 – 14.00 – перерыв

14.00 – 14.20– встреча с путешественником, фотографом, автором книг и фильмов, ведущим рубрики «КП» «Окно в природу», заместителем главного редактора «Комсомольской правды» Евгением САЗОНОВЫМ. Представление фильма и книги по итогам экспедиции на Шантарские острова.

14.20 – 15.20 - премьерный показ фильма «Шантары. Острова сокровищ и тайн» - премьера фильма

Фильм посвящен Шантарским островам – архипелагу на самом Дальнем Востоке России. Настоящая окраина земли, где ничто не напоминает о цивилизации. Зато напоминает о сюжетах, прочитанных в книгах о пиратах. Каждый мечтал найти свои острова сокровищ. И вот они — они оказывается существуют. Только не в тропических ласковых морях, а в суровом Охотском море. И главное сокровище этих островов — их удивительная, неповторимая природа, о которой рассказывает фильм экспедиции «Комсомольской правды».

Хронометраж — 52 минуты.

15.20 – 15.30 – перерыв

15.30 – 16.10 – показ фильма «Где же Тунгусский наш метеорит?»

Фильм посвящен одной из самых интересных загадок ХХ века — тайне Тунгусского метеорита. С 1908 года ученые и просто увлеченные люди ищут осколки космического пришельца и пытаются ответить на вопрос — что же это было? Комета? Метеорит? НЛО?

Экспедиции «Комсомольской правды» удалось ближе всех подойти к разгадке этой тайны. П Более того — ученые, входящие в ее состав доказали — все эти годы следы Тунгусского феномена искали не там! Экспедиции прошла 790 километров по рекам Кимчу, Чуня и Подкаменная Тунгуска и создала фильм. Отвечающий на многие вопросы, что не дают миру покоя уже 111 лет.

Хронометраж — 39 минут.

16.10 – 16.20 – перерыв

16.20 – 17.00 – показ фильма «Григорий Федосеев. Река Мая»

В середине прошлого века знаменитий писатель и геодезист Григорий Федосеев изучает и наносит на карту дикие места Дальнего Востока.

Фильм посвящен одному из самых сложных и трагических моментов — сплаву по реке Мая, который едва не стоил жизни отважным исследователям.

Экспедиция «Комсомольской правды» повторили путь героев, реконструировав многие детали из книги «Смерть меня подождет» — вплоть до сплава на деревянном плоту.

Хронометраж — 39 минут. 17.00 – 17.10 – перерыв

17.10 – 17.50 - показ фильма «Владимир Арсеньев. Капитан тайги»

Этот фильм рассказывает о жизни и творчестве самого известного исследователя Дальнего Востока — Владимира Клавдиевича Арсеньева. Участники экспедиции «Комсомольской правды» прошли тропой Арсеньева по Уссурийской тайге, вспомнили трагические моменты его биографии и попытались рассказать зрителям, какой непростой и опасной была работа мужественного путешественника и его верного спутника Дерсу Узала.

Хронометраж — 39 минут.

17.50 – 18.00 – перерыв

18.00 – 18.40 – показ фильма «Курильские острова»

Документальный фильм о жемчужине Охотского моря — россыпи островов, которые очерчивают пунктиром восточную границу России.

В 2014 году киноэкспедиция «Комсомольской правды» прошла 1200 километров вдоль всей Большой Курильской гряды, от острова Шумшу до острова Кунашир. Получилась видеоэнциклопедия о прошлом, настоящем и будущем этих удивительных островов.

Хронометраж — 39 минут.