«Высчитал все до копейки»: футболист Глушаков «продул» экс-жене суд на 200 миллионов

Футболист Денис Глушаков вот уже полтора года не может оправиться после разоблачения его супружеской неверности. Осенью 2018 года жена Дарья застала супруга в сауне с девушкой легкого поведения (сам виновник путался — то это коллега, то подруга детства), сняла вечеринку на телефон и выложила в Сеть. В итоге, как подсчитал спортсмен, из-за скандала он лишился 204 миллионов рублей — их Глушаков и требовал вернуть через суд, но безуспешно.

- Истец заявил, что жена виновата во всех его бедах — якобы из-за нее его выгнали из «Спартака» (сейчас футболист играет за грозненский «Ахмат». - Ред.), фанаты перестали его уважать, и вообще его репутация сильно пострадала, - рассказал kp.ru адвокат Дарьи Сергей Жорин. - Мы этот иск изначально всерьез не воспринимали, потому что суммы оторваны от реальности и ничем не обоснованы. Кроме того, есть в иске и курьезные моменты. В одном абзаце Глушаков уверяет, что был в бане с коллегами по команде, а следом требует компенсацию за вмешательство в личную жизнь. Но ведь если это была встреча с коллегами, то она относится к профессиональной деятельности, которая не охраняется законом.

Кроме этих убытков Глушаков также пытался отсудить моральный вред.

- Причем высчитал его до копейки, так что сумма получилась не круглая, а сколько-то миллионов, тысяч и десятков рублей, - уточнил Жорин. - В итоге в иске суд отказал, но не удивлюсь, если Глушаков подаст апелляцию. Такой человек — будет судиться до последнего.

Напомним, футболист женился в 2009 году, в браке родились две дочери — Валерия и Александра. В сентябре-2018 стало известно, что пара подала на развод. Жена обвинила Глушакова в многочисленных изменах, по решению суда дети остались с матерью. Кроме того, в результате раздела имущества игрок «Ахмата» должен выплатить экс-супруге компенсацию в 42 млн рублей.

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