Эксперт объяснил почему в телевизорах Samsung производитель заблокировал функцию Smart TV

Владельцы умных телевизоров Samsung обнаружили, что у них заблокированы некоторые функции Smart TV. Производитель объяснил, что блокировка касается только тех аппаратов, которые были произведены для других стран, но по тем или иным причинам работают в России. «Комсомолка» разбиралась в этой истории с помощью руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова.

- Сергей, зачем Samsung пошел на блокировку телевизоров? У них же упадут продажи!

- В действиях Samsung есть определенная логика. Во-первых, речь идет только о телевизорах не предназначенных для российского рынка. Обычно их ввозят из-за рубежа. Чаще всего так поступают жители приграничных территорий. В нашем случае это Санкт-Петербург - им дешевле купить телевизор в Финляндии, и Калининград - там покупают телевизоры в Польше. Кроме того, с проблемами столкнутся люди, которые приобрели умный телевизор в России по «серой» схеме - без сертификата «Ростеста» или ЕАС (Евразийское соответствие - Ред). Во-вторых, важно понимать, что даже в таких «серых» телевизорах основная функция - воспроизведение телевизионного сигнала - она не отключена. В режиме телевизора эти устройства продолжают работать. Блокируется только функция Smart TV, которая открывает доступ к дополнительным возможностям умных телевизоров.

- А для чего Samsung хочет перекрыть завоз в Россию дешевой техники из-за рубежа? Это же все равно телевизор марки Samsung, какая разница, где он произведен? Хотят на нас побольше заработать?

- Для мирового гиганта разница в цене - это копейки. Поймите, если стоимость телевизора в соседней стране ниже, чем у нас, это вовсе не означает, что коварный производитель решил слупить побольше денег с россиян. Стоимость производства в разных странах не одинаковая. Абсолютно все телевизоры Samsung, предназначенные для российского рынка производятся в Калуге, где находится гигантский завод по производству бытовой техники. Да, комплектующие везде стоят примерно одинаково. Но у нас другие налоги, другой трудовой кодекс - а следовательно, другая оплата труда, поэтому в России производство дороже, чем, например в Чехии. Дело в другом.

- В чем же?

- Компания могла пойти на этот шаг под угрозой иска о нарушении интеллектуальной собственности - а это касается как раз функций Smart TV, поскольку это совокупность сервисов разработанных разными компаниями по всему миру. Если со стороны партнеров поступает просьба заблокировать работу сервиса в стране, для которой он не предназначен, Samsung естественно это сделает. Потому что это будет многомиллионный иск, будут испорчены отношения с партнером.

- О чем может идти речь?

- Например, существует компания Google, чей сервис YouTube есть во всех Smart TV. Мы все понимаем, что YouTube живет за счет рекламы. И вот Google замечает, что рекламные объявления на YouTube неправильно таргетируются из-за того, что телевизор обозначающийся, как финский, работает в российской сети. Получается, что рекламодатели, которые продают товар финскому потребителю, теряют деньги из-за того, что их реклама показывается россиянам. Естественно Google немедленно сообщает Samsung - пора с этим заканчивать. Samsung смотрит: есть Google - партнер, с которым никому не хочется ссориться. И есть некая группа людей в России, которая купила свои телевизоры неофициальным способом. Естественно Samsung выкатывает обновление и оно превращает все «серые» умные телевизоры, в простые телевизоры. Причем, это не заговор против россиян. С этими проблемами столкнулись абсолютно все жители во всех странах, которые предпочитают приобретать телевизоры вне официальной розницы.

- А с телефонами и планшетами они могут такой трюк сделать?

- По законам пользоваться электронным оборудованием, не сертифицированным для РФ, запрещено и карается штрафом. Поэтому все, кто приобретает «серую» электронику без сертификатов «Ростест» или ЕАС, по умолчанию нарушают закон.

- Я немного о другом. Ведь в случае гипотетического конфликта таким же макаром из-за рубежа могут отключить наши смартфоны и планшеты и мы останемся с куском железа в руках. Есть такая гипотетическая угроза?

- Давайте скажем по-другому: есть ли такая техническая возможность? Да, есть! Именно поэтому в оборонном секторе и в критически важной инфраструктуре используется исключительное российское программное обеспечение. Насколько велика вероятность такого отключения? Примерно, как вероятность ядерной войны. Потому что последствия такого удара будут сопоставимы - это не физическое, а интеллектуальное уничтожение. Все остановится. Это будет точка невозврата. Просто мир перестанет существовать в том виде, в котором мы его сейчас знаем. Я очень сомневаюсь, что такое произойдет, но подобная техническая возможность существует.