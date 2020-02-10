2020-02-07T18:28:29+03:00
Звезды

Секрет долголетия Владимир Зельдин был вовсе не в гречневой каше

10 февраля 105 лет со дня рождения уникального актера
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Владимир Зельдин считался старейшим актером планеты. Фото ТАСС/ Валерий ШарифулинВладимир Зельдин считался старейшим актером планеты. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Помнится, всего четыре года назад свою «некруглую дату» - 101 год — Владимир Михайлович отметил на сцене, явив пример феноменального творческого долголетия. Многие авторитетные эксперты тогда объявили, что Владимир Зельдин - старейший актер планеты, который в возрасте ста с лишним лет играет спектакли с азартом, танцует и поет одновременно. Без фонограммы. Даже в почтенном возрасте у него была потрясающая дикция. Он явил пример творческого долголетия, который, кстати, до сих пор никто, увы, не повторил.

Журналисты само собой донимали его вопросами, в чем секрет его уникальной физической бодрости. На что Владимир Михайлович с улыбкой кокетливо отвечал: это секрет.

Наиболее известная роль актора - учитель танцев в одноименной пьесе Лопе де Вега

Наиболее известная роль актора - учитель танцев в одноименной пьесе Лопе де Вега

Но его близкие все-таки проговаривались, что он феноменально умеет распределять свои силы. «Нельзя быть загнанной лошадью, - говорил Владимир Михайлович. - Во всем надо знать меру. Единственный способ продлить творческий марафон — оставлять время на отдых». При этом режим его дня был не самый правильный. Он поздно ложился спать, правда и поздно вставал. За счет сна восстанавливал силы. Никогда не курил. И, как сам утверждал, никогда не увлекался спиртным. В почтенном возрасте ел почти гомеопатическими порциями.

Владимир Михайлович Зельдин был единственным артистом, кто в 101 год выходил на сцену и играл. Фото: Екатерина Цветкова

Владимир Михайлович Зельдин был единственным артистом, кто в 101 год выходил на сцену и играл.Фото: Екатерина Цветкова

Одно время даже ходила байка, что Зельдин дожил до ста лет, потому что ел гречневую кашу три раза в день. Его жена, Иветта Евгеньевна развенчала миф о волшебной силе гречневой каше, мол, он ее муж кашу, конечно, ест, но не каждый день. А что правда, так это то, что питается маленькими порциями. Лишь бы было вкусно. И гуляет ежедневно минимум по полтора часа. А еще дружит с людьми значительно себя моложе. Всегда восхищается хорошенькими женщинами. И генетика Зельдиных тут ни при чем, поскольку в роду Владимира Михайловича долгожителей не было.

Но судьба подарила ему неконфликтный и добрый характер. Он ценил радость человеческого общения. И по мнению его друзей, он прожил такую долгую и счастливую жизнь только потому, что эту жизнь очень ценил.

Владимир Зельдин в роли Мусаиба Гатуева в кинокомедии Ивана Пырьева &quot;Свинарка и пастух&quot;

Владимир Зельдин в роли Мусаиба Гатуева в кинокомедии Ивана Пырьева "Свинарка и пастух"

После его смерти обнаружился еще один секрет долголетия Зельдина. Владимир Михайлович 80 лет жизни служил искусству, снялся в 60 фильмах, еще больше ролей сыграл на сцене, стал народным артистом СССР и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», завоевал невероятную популярность, но… из материальных благ оставил после себя только скромную, малогабаритную двухкомнатную квартиру. Правда была еще дача в Серебряном бору. Но казенная, которая после смерти актера вернулась государству. Ни на какие «предметы роскоши» и материальные блага он не разменивался. И свои силы, здоровье и мысли им не отдавал.

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Чем больше человек работает, тем он дольше живет. Иногда хочется тишины, одиночества, но как-то редко удается. В Серебряном бору на даче гуляю, дышу воздухом. Раньше ездил в санатории, теперь времени нет, некогда. Если Господь хранит меня — значит, я ещё не всё сделал. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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