Первые фото: тяжелые роды бывшей ведущей шоу "Орел и решка" Иды Галич прошли с осложнениями

Ида Галич родила сына. Бывшую ведущую шоу "Орел и решка" поддерживал супруг Алан Басиев. И хотя роды оказались тяжелыми, молодая мама нашла в себе силы и показала несколько кадров из больницы.

Первым о счастливом событии сообщил папа Иды Галич. Василий Галич опубликовал фото букета с надписью: "Поздравляю с рождением внука".

galichida Это лучший день в моей жизни!

А через несколько минут молодая мамочка поделилась своим счастьем с благодарной публикой.Она обнародовала пол младенца и его имя. Малыш родился крупным. Его вес - 3880 килограмма, а рост - 52 сантиметра.

"Басиев Леон Аланович. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!", - подписала черно-белые кадры 29-летняя Ида.

spletni_com_ Ида Галич стала мамой

Она также объявила о том, что ее роды прошли с осложнениями. Но поспешила успокоить обывателей: "У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи со всем справились! Буду кланяться вам всю свою жизнь! Я не знаю, что я без вас бы делала!".

На первой фотосессии видно, как Ида вместе с Аланом готовятся к рождению первенца. Супруг сидел подле жены, нежно касаясь ее головы.

Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" также поделилась и моментом первой встречи с сыном. Врачи положили малыша Иде на грудь и затем передали на руки ее родителям.

galichida Если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка

Стоит отметить, что супруги подготовились к рождению сына. Они приобрели роскошный особняк на окраине Москвы. Телеведущая с мужем сделали селфи на фоне коттеджа. "В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка. Теперь у нас есть ипотечный замок", - заявила Галич.