2020-02-07T20:42:05+03:00
Звезды

Первые фото: тяжелые роды бывшей ведущей шоу "Орел и решка" Иды Галич прошли с осложнениями

Мальчика назвали Леон
Ольга ЛИБГАРДТ
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Тяжелые роды бывшей ведущей шоу "Орел и решка" Иды Галич прошли с осложнениямиТяжелые роды бывшей ведущей шоу "Орел и решка" Иды Галич прошли с осложнениямиФото: СОЦСЕТИ
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Ида Галич родила сына. Бывшую ведущую шоу "Орел и решка" поддерживал супруг Алан Басиев. И хотя роды оказались тяжелыми, молодая мама нашла в себе силы и показала несколько кадров из больницы.

Первым о счастливом событии сообщил папа Иды Галич. Василий Галич опубликовал фото букета с надписью: "Поздравляю с рождением внука".

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Это лучший день в моей жизни!
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А через несколько минут молодая мамочка поделилась своим счастьем с благодарной публикой.Она обнародовала пол младенца и его имя. Малыш родился крупным. Его вес - 3880 килограмма, а рост - 52 сантиметра.

"Басиев Леон Аланович. Это лучший день в моей жизни! Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом!", - подписала черно-белые кадры 29-летняя Ида.

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Ида Галич стала мамой
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Она также объявила о том, что ее роды прошли с осложнениями. Но поспешила успокоить обывателей: "У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи со всем справились! Буду кланяться вам всю свою жизнь! Я не знаю, что я без вас бы делала!".

На первой фотосессии видно, как Ида вместе с Аланом готовятся к рождению первенца. Супруг сидел подле жены, нежно касаясь ее головы.

Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" также поделилась и моментом первой встречи с сыном. Врачи положили малыша Иде на грудь и затем передали на руки ее родителям.

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Если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка
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Стоит отметить, что супруги подготовились к рождению сына. Они приобрели роскошный особняк на окраине Москвы. Телеведущая с мужем сделали селфи на фоне коттеджа. "В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка. Теперь у нас есть ипотечный замок", - заявила Галич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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